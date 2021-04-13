Türkiye Diyanet Vakfı ramazan öncesi Mali ve Senegal'deki yoksul ailelerin yüzünü güldürdü
Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde vatandaşların bağışlarıyla hazırlanan yardım kolileri, Mali'de ramazan boyunca ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılırken, Senegal'e yapılan yardımların da son 5 yılda yaklaşık 10 kat arttığı bildirildi.
Bamako
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Mali'nin Segu, Kulikoro, Bamako, Sikasu ve Kai bölgelerinde zor şartlarda yaşayan Müslümanlara destek olmak amacıyla yurt dışında yardım kampanyası faaliyeti yürütülüyor.
Kampanya kapsamında toplanan bağışlarla hazırlanan yardım kolilerinin bir kısmı, Mali'nin başkenti Bamako'un yaklaşık 285 kilometre kuzeyinde bulunan Segu bölgesindeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmaya başlandı.
Bölgedeki halk tarafından coşkuyla karşılanan TDV yetkilileri, gıda paketlerini dağıttı. Yetkililer, ramazan boyunca çeşitli bölgelerde yardım faaliyetlerini sürdürecek.
Beş bölgede 2 bin aileye yardım kolisi ulaştırılacak
TDV Yurtdışı Hayri Hizmetler Mali ülke sorumlusu Savaş Eniç, AA muhabirine, "Ramazan programları kapsamında gıda kolisi dağıtımına geldik. Segu kentindeyiz, gıda kolisinde on kilogram pirinç, iki buçuk kilogram fasülye, üç paket makarna, üç kilo şeker, bir kilogram tuz ve beş litre sıvı yağ bulunmaktadır." dedi.
Eniç, "Bağışçılarımızın yardımlarını ramazan boyunca buradaki beş bölgede ihtiyaç sahibi 2 bin aileye ulaştırmayı hedefliyoruz." ifadesine yer verdi.
Segu'ya bağlı Djamarabougou ilçesi Belediye Başkanı Adama Sidibi, yaklaşık 10 yıldır savaş ve açlık ve çeşitli zorlukların üstesinden gelmeye çalıştıkları hatırlatarak, "Yapmış olduğunuz bu yardımlar sayesinde yeterli kazanca sahip olamayan vatandaşlarımız ramazan ayını daha rahat bir şekilde geçirebilecek." dedi.
Uzaklardan, elinden geldiğince yardım etmeye çalışan Türk halkına sevgilerini ileten Sidibi, "Gıda yardımı organizasyonuyla, geliri yetersiz ailelerin yüzleri güldü." şeklinde konuştu.
Türkiye Diyanet Vakfı, Senegal'deki yardımlarını artırarak sürdürüyor
TDV) Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin de ramazan organizasyonu kapsamında geldiği Senegal'de AA muhabirine, vakfın ülkedeki faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Senegal'de bu yıl, Almanya'daki hayırsever Türklerin desteğiyle ciddi yardım organizasyonu gerçekleştirdiklerini ifade eden Çetin, sadece Senegal'de 10 bin Kur'an-ı Kerim ile 4 bin gıda paketi dağıttıklarını söyledi.
Türkiye'nin Afrika kıtasında yardımlarını en fazla artırdığı ülkelerin başında Senegal'in geldiğini vurgulayan Çetin, şöyle devam etti:
"Artık daha fazla organizasyon yaptığımız Senegal'de bunun karşılığını da gayet güzel görmeye başladık. 5 yıl önce Senegal'de yürüttüğümüz ramazan yardım faaliyetinde hayırsever Türk milletimizin katkısıyla yardımlarımız arttı. Yine kurban organizasyonlarımız da bir o kadar arttı. 400 hisse ile başladığımız kurban desteğimiz 4 bini aşmaya yaklaştı. Senegal'de son 5 yılda hem ramazan hem kurban yardımlarımız yaklaşık 10 kat bereketlenerek ciddi bir artış gösterdi. Bağışçılarımıza ve hayırseverlerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz."
"Dışişleri Bakanı, bize, kendisini kız kardeşlerimiz gibi görmemizi söyledi"
Abdurrahman Çetin, yürütülen yardım faaliyetlerindeki artışların hem manevi yaklaşım hem de diplomatik ilişkilerde Türkiye açısından oldukça güzel gelişmelerin yaşanmasına vesile olduğuna dikkati çekti.
Beraberindeki Türk heyetiyle makamında ziyaret ettikleri Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall'a yardım faaliyetlerine ilişkin bilgi verdiklerini anlatan Çetin, şunları kaydetti:
"Senegal Dışişleri Bakanı, bize, kendisini kız kardeşlerimiz gibi görmemizi söyledi. Türkiye'ye yakın ilgisi ve sevgisi var, tarihi birikime sahip bir isim. Senegal Türkiye ilişkilerinin tamamen kardeşlik hukukuna dayalı yürüdüğünü ifade etti. Yardım ettiğimiz ülkenin üst düzey diplomatının dile getirdiği, farkına vardığı bu söylem ve yaklaşımlar ülkemiz açısından çok büyük kazanımları ifade ediyor."
Çetin, Senegalli 21 öğrencinin de Türkiye'de vakfın bursuyla eğitim aldığını sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.