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Dünya, Ramazan 2025

Türkiye Diyanet Vakfı, Pakistan'da ramazan yardımlarını sürdürüyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan dolayısıyla Pakistan'ın Karaçi kentinde 500 gıda kolisi dağıttı.

Adsız Günebakan  | 07.03.2025 - Güncelleme : 07.03.2025
Türkiye Diyanet Vakfı, Pakistan'da ramazan yardımlarını sürdürüyor Fotoğraf: Adsız Günebakan/AA

Karaçi

TDV ekip sorumlusu Hüseyin Örs ve beraberindeki 3 görevli, yerel kurumların işbirliğinde şehir merkezindeki düğün salonunda gıda dağıtım programı düzenledi.

Bağışçıların desteğiyle hazırlanan, pirinç, un, sıvı yağ ve hurma gibi gıda malzemeleri bulunan koliler, ihtiyaç sahiplerine verildi.

Hüseyin Örs, milletin emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için Pakistan'da bulunduklarını belirterek, dost ve kardeş ülkeye hizmet etmekten mutlu olduklarını dile getirdi.

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