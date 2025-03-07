Türkiye Diyanet Vakfı, Pakistan'da ramazan yardımlarını sürdürüyor
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan dolayısıyla Pakistan'ın Karaçi kentinde 500 gıda kolisi dağıttı.
Karaçi
TDV ekip sorumlusu Hüseyin Örs ve beraberindeki 3 görevli, yerel kurumların işbirliğinde şehir merkezindeki düğün salonunda gıda dağıtım programı düzenledi.
Bağışçıların desteğiyle hazırlanan, pirinç, un, sıvı yağ ve hurma gibi gıda malzemeleri bulunan koliler, ihtiyaç sahiplerine verildi.
Hüseyin Örs, milletin emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için Pakistan'da bulunduklarını belirterek, dost ve kardeş ülkeye hizmet etmekten mutlu olduklarını dile getirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.