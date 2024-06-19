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Dünya

Türkiye Diyanet Vakfı, Kerkük'te ihtiyaç sahibi bin 500 aileye kurban eti dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Diyanet İşleri Başkanlığı, Irak'ın Kerkük kentinde ihtiyaç sahibi bin 500 aileye kurban eti dağıttı.

Ali Makram Ghareeb  | 19.06.2024 - Güncelleme : 19.06.2024
Türkiye Diyanet Vakfı, Kerkük'te ihtiyaç sahibi bin 500 aileye kurban eti dağıttı Fotoğraf: Ali Makram Ghareeb/AA

Kerkük

Kerkük'teki Irak Türkmenleri Kardeşlik Ve Kültür Derneği ile koordineli şekilde yapılan et dağıtımı Muhammed Resul Allah Camii'nde gerçekleştirildi.

Irak Türkmenleri Kardeşlik Ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Kerim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki hayırseverlerin emanetlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştığını söyledi.

Kurban etlerinin Kerkük'te ihtiyaç sahibi bin 500 aileye dağıtıldığını aktaran Kerim, her bayram olduğu gibi desteğini esirgemeyen Türkiye Diyanet Vakfı'na teşekkür etti.

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