Euro
10.07
Dolar
8.56
BIST 100
1,351.59
Altın
1,801.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’nin Güneysu ilçesinde cuma namazı kılacak. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’nin Güneysu ilçesinde cuma namazı kılacak.
logo
Dünya

Türkiye Diyanet Vakfı ekipleri, zorlu yolları aşıp Senegallilerin yardımına koşuyor

Türkiye Diyanet Vakfı, Afrika'nın birçok bölgesinde olduğu gibi Senegal'de de yardıma ihtiyacı olanların yüzlerini güldürüyor.

Bilal Kahyaoğlu   | 23.07.2021
Türkiye Diyanet Vakfı ekipleri, zorlu yolları aşıp Senegallilerin yardımına koşuyor Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu / AA

Dakar

Atlas Okyanusu'nun kıyısında Afrika ülkesi olan Senegal'e kurban organizasyonu için gelen Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ekibi, ücra köylere saatlerce yolculuğun ardından ulaşabiliyor.

Kesilen kurban etlerini kırsal bölgedeki vatandaşlara ulaştıran ekip, balon ve şeker dağıtarak çocukların da yüzlerinde tebessüm oluşturuyor.

Ülkede kırsal bölgelerde ulaşım ağının yetersiz olması nedeniyle zorluklar da yaşayan ekip, bir yandan da kavurucu sıcakla mücadele ediyor.

TDV ekibi, çadırlarda elektriksiz yaşayan, su ihtiyaçlarını ise kuyulardan gidermeye çalışan ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor.

TDV gönüllüsü Feridun Özdemir, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nı Senegal'de geçirdiklerini söyledi.

TDV gönüllüsü olmaktan onur duyduğunu vurgulayan Özdemir, "Sevdiklerimizden uzak ama mümin kardeşlerimizle beraberiz. Burada kesilen binlerce kurban var. Türkiye'den binlerce kilometre uzaklıkta bağışçıların emanetlerinin başındayız. 'Anlatılmaz yaşanır' kelimesinin vuku bulduğu yer buralar. Ne kadar anlatmak istesem, anlatmak mümkün değil. Buraların halini, ahvalini duyuyorduk ama geldik gördük ki içler acısı." dedi.

Kurban eti dağıtımı için gittikleri bir bölgede insanların samandan barakaların içinde yaşadığını gördüğünü anlatan Özdemir, "Bırakın eti, ekmeği, yağı bulamıyorlar. Yokluk içindeki insanlar, uzanan bir ele muhatap oluyorlar. O da Türkiye'deki aziz milletin eli. O eli gördükleri an, Türkiye ismini duydukları an burada bambaşka bir atmosfer, bambaşka bir hava esiyor. Bizi çok seviyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın isminin, Erdoğan isminin çok önemli bir karşılığı var. Bu da bizi onurlandırdı." diye konuştu.

Yardımdan alan Aischa Kamara ise TDV'ye teşekkür ederek, "Biz kurban kesmedik, siz bize mutluluk verdiniz. Allah razı olsun. Verdiğiniz et için çok mutlu oldum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avustralya, Pfizer/BioNTech aşısının 12-15 yaş grubundakilere vurulmasını onayladı
Sağlık Bakanı Koca: Aşılanma oranı daha düşük olsaydı, bugün daha yüksek vaka sayılarıyla karşılaşacaktık
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İtalya'da Kovid-19 salgınına yönelik OHAL yıl sonuna kadar uzatıldı
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Türkiye Diyanet Vakfı ekipleri, zorlu yolları aşıp Senegallilerin yardımına koşuyor

Türkiye Diyanet Vakfı ekipleri, zorlu yolları aşıp Senegallilerin yardımına koşuyor

Afrika'nın hafızası: Siyahi Medeniyetler Müzesi

Afrika'nın mazlum coğrafyası TDV ile bayram edecek

Türkiye Diyanet Vakfı, Uganda'daki 1 milyon 200 bin kişiye kurban eti ulaştıracak

Türkiye Diyanet Vakfı, Uganda'daki 1 milyon 200 bin kişiye kurban eti ulaştıracak
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa: Ayaklanmanın başından bu yana en az 212 kişi öldü, 2 bin 550 kişi tutuklandı

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa: Ayaklanmanın başından bu yana en az 212 kişi öldü, 2 bin 550 kişi tutuklandı
Afrika'da 450 bin doz Kovid-19 aşısı imha edildi

Afrika'da 450 bin doz Kovid-19 aşısı imha edildi