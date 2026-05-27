Türkiye Diyanet Vakfı 84 ülkede ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV'nin ortaklaşa yürüttüğü faaliyet için Etiyopya'da bulunan TDV görevlileri ve gönüllüleri, farklı şehirlere dağıldı.

Bayram namazının ardından ülkedeki 19 farklı noktada büyükbaş kurban kesimine başlandı.

Kurban vekaleti veren vatandaşların isimleri İslami usullere göre kurbanlığın başında okunuyor, ardından tekbir getirilerek hayvanlar kesiliyor. Bu aşamaların, vekalet verenlere gönderilmek üzere video kaydı alınıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurt dışı kurban vekaleti de organizasyon kapsamında Oromia eyaletindeki Bishoftu kentinin kırsal bölgesinde kesilerek, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

TDV Genel Müdür Yardımcısı Osman Zeki Çakıroğlu, AA muhabirine, Etiyopya'da 19 bölgede 50 binin üzerinde hisseyi ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacaklarını söyledi.

Etiyopya'da 8 bin büyükbaş hayvan keseceklerini aktaran Çakıroğlu, "Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışı kurbanını da burada kesme şansını yakaladık. Allah kabul eylesin inşallah. Bütün vatandaşlarımıza vakfımıza vermiş oldukları vekaletten dolayı Allah razı olsun diyorum, onların emanetlerini kendi ellerimizle ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız." dedi.

Çakıroğlu, tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Kamboçya

Organizasyonun yürütüldüğü ülkelerden biri olan Kamboçya'da, bayram öncesinde ülkeye gelen vakıf yetkilileri ve gönüllüler, hayırseverlerin bağışlarıyla kurbanlıkları temin etti.

Veteriner ve görevliler tarafından kontrolden geçirilen kurbanlıklardan gerekli şartları taşıyanlar, TDV ekiplerince ülke genelinde belirlenen kesim alanlarına götürülerek kesildi.

Bayramın ilk günü 100 büyükbaş kurbanın kesimi yapılarak, kurban etleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Battambang eyaletinde gerçekleştirilen kurban eti dağıtım törenine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Cami avlusunda ailelere dağıtılan kurban etlerinin yanı sıra TDV ekipleri ihtiyaç sahiplerinin evlerine de ulaşarak kurban paylarını kendilerine teslim etti. Bayramın ilk günü 2 bin aile sevindirildi.

Battambang'da yarın TDV'ye emanet edilen hisse sahipleri için 50 büyükbaş kurban edilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtım yapılacak. Yarın da 1000 ailenin evine kurban eti götürülecek.

Kamboçya Müslüman Öğretmenler Derneği ve Kamboçya Kalkınma Vakfının da işbirliğinde yürütülen TDV'nin bu yılki Kamboçya Vekaletle Kurban Organizasyonu'nda 3 bin ailenin evine kurban eti dağıtılmış olacak.

Tanzanya

Tanzanya'ya giden TDV gönüllüleri, ülke genelinde kurbanların kesileceği alanlarda incelemelerde bulundu ve satın alım işlemlerini tamamladı.

Vakfın kurban organizasyonu kapsamında Tanzanya'da bulunan Kastamonu Müftüsü Bekir Derin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurbanlıkların veteriner hekimlerce kontrollerinin tamamlandığını ve kesim işlemlerini bayram süresince gerçekleştireceklerini söyledi.

Kurbanlarını TDV'ye emanet eden hayırseverlere teşekkür eden Derin, "Bu yıl Tanzanya'da 6 bin 650 büyükbaş hayvan kesilecek. Din görevlilerimiz nezaretinde Tanzanya'daki 20 bölgede kurbanlarımızı keseceğiz. 46 bin 650 hisse kurban eti ekiplerimiz tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılacaktır." ifadelerini kullandı.

Uganda

Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV'nin düzenlediği faaliyet için ülkeye gelen TDV görevlileri ve gönüllüleri, ülkenin farklı şehirlerine dağıldı.

Bayram namazının ardından ülkedeki 10 farklı noktada büyükbaş kurban kesimine başlandı.

Kurban vekaleti veren vatandaşların isimleri İslami usullere göre kurbanlığın başında okunuyor ve ardından tekbir getirilerek hayvanlar kesiliyor. Bu aşamalar ise vekalet verenlere gönderilmek üzere video kaydı yapılıyor.

Program kapsamında 49 bin hissenin Mbarara, Fort Portal, Masindi, Mbale, Hoima, Masaka, Luweero, Katawki, Busia ve Kumi şehirlerinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

TDV, Fildişi Sahili'nde kurban kesimlerine başladı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Fildişi Sahili'nde "Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" kapsamında kurban kesimi ve dağıtımına başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV'nin düzenlediği faaliyet için ülkeye gelen TDV görevlileri ve gönüllüleri, ülkenin farklı şehirlerine dağıldı.

Görevli ve gönüllülerden oluşan 29 kişilik ekip, Fildişi Sahili'ndeki partner kuruluşların temsilcileriyle yaklaşık 2 bin büyükbaş hayvan kesimine başladı.

Veteriner hekimler ise vekalet yoluyla kurban kesimini titiz bir çalışmayla yürütüyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Kurumsal İletişim Koordinatörü Aykut Burak Şimşek, Abidjan'a bağlı Abobo bölgesinde çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Şimşek, şöyle konuştu:

“Aziz milletimizin TDV'ye emanet ettiği kurbanlıkları titizlikle seçildi. Listeler hazırlandı. İsim listeleri büyükbaş hayvanlar için 7'şer kişilik listeler halinde hazırlandı. Ekiplerimiz ve görevliler tarafından 29 kişilik gönüllülerimiz tarafından isimler tek tek okunuyor. Tekbirler eşliğinde vekalet kasaplara veriliyor ve kesimler yapılıyor. Kesimler tamamlandıktan sonra paketlenen etleri daha önceden tespit edilen ihtiyaç sahiplerine bizzat götürüp dağıtacağız.”