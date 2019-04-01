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Dünya

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a liderlerden seçim tebriği

Bazı ülkelerin devlet başkanları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim zaferi dolayısıyla kutladı.

Sibel Kurtoğlu   | 01.04.2019
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a liderlerden seçim tebriği

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ve Demokratik Eylem Partisi Başkanı Bakir İzzetbegovic, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Pakistan Başbakanı İmran Han Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti.

Ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz ve Tansu Çiller de Erdoğan'a tebriklerini iletti.

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