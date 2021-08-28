Dolar
8.35
Euro
9.86
Altın
1,817.07
ETH/USDT
3,250.10
BTC/USDT
49,002.00
BIST 100
1,458.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Fatih Mehmet Medresesi'ni ziyaretinde konuşuyor
logo
Dünya

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Başbakanı Krivokapiç'i kabul etti

Mehmet Tosun   | 28.08.2021
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Başbakanı Krivokapiç'i kabul etti

Podgoritsa

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Başbakanı Zdravko Krivokapiç'i kabul etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Karadağ'da, Karadağ Başbakanı Zdravko Krivokapiç'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Parlamento Başkanı Beçiç'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Karadağ Parlamento Başkanı Aleksa Beçiç'i kabul etti.

Devlet Konuk Evi "Villa Gorica"daki kabuller basına kapalı gerçekleşti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19 aşı zorunluluğu karşıtları 7 haftadır gösteri düzenliyor
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 3 bin 124 kişi hayatını kaybetti
Haftalık Kovid-19 vaka sayısı 16 ilde arttı, 65 ilde azaldı
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 4,5 milyonu aştı
Trabzon'da yayladaki vatandaşlara Kovid-19 aşısı uygulandı

Benzer haberler

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Başbakanı Krivokapiç'i kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Başbakanı Krivokapiç'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadağ'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ve Karadağ barış ve istikrara ciddi katkılar sağlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifleri var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifleri var
Meksika, Afganistan'dan kaçan 124 gazeteciyi ülkeye kabul etti

Meksika, Afganistan'dan kaçan 124 gazeteciyi ülkeye kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'i kabul etti