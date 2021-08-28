Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Başbakanı Krivokapiç'i kabul etti
Podgoritsa
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Başbakanı Zdravko Krivokapiç'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Parlamento Başkanı Beçiç'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Karadağ Parlamento Başkanı Aleksa Beçiç'i kabul etti.
Devlet Konuk Evi "Villa Gorica"daki kabuller basına kapalı gerçekleşti.
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