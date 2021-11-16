Türkiye, Burkina Faso'da 14 Kasım'da düzenlenen terör saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'da 32 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısını kınadı.
Ankara
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Burkina Faso'nun Sahel bölgesinde 14 Kasım'da düzenlenen terör saldırısında 28 jandarma personeli ve 4 sivilin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Burkina Faso halkı ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.