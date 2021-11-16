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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Mülki İdare Amirlerine Yönelik Afet Yönetimi Eğitim Programı'nda konuşuyor.
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Dünya

Türkiye, Burkina Faso'da 14 Kasım'da düzenlenen terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'da 32 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısını kınadı.

Behlül Çetinkaya   | 16.11.2021
Türkiye, Burkina Faso'da 14 Kasım'da düzenlenen terör saldırısını kınadı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Burkina Faso'nun Sahel bölgesinde 14 Kasım'da düzenlenen terör saldırısında 28 jandarma personeli ve 4 sivilin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Burkina Faso halkı ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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