Türkiye, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki engellilerin yüzünü protez desteğiyle güldürüyor
Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütlerinden arındırılan Tel Abyad ilçesinde, Türkiye'nin savaş mağdurları için kurduğu fizik tedavi merkezinde sağlanan ortez-protez desteğiyle engellilerin yüzü gülüyor.
Tel Abyad
Türkiye, Suriye'de Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlediği bölgelerde sağlık alanına yaptığı önemli yatırımlarla bölge halkının umutsuzluğuna çare olmaya devam ediyor.
Tel Abyad ilçe merkezinde Nisan 2020'de Uluslararası Doktorlar Derneği (AID), Kuveytli Beytülzekat Derneği ve Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde hizmete açılan Tel Abyad Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, yaraların sarılmasında büyük rol oynuyor.
11. yılına giren iç savaşta rejim güçlerinin saldırıları, terör örgütlerinin döşediği mayınlar veya terör saldırıları nedeniyle uzuvlarını kaybedenler, bölgede tedavi için merkeze büyük ilgi gösteriyor.
Şu ana kadar 1200 hastaya fizyoterapi, rehabilitasyon ve ortez-protez desteği sağlanan merkezde, 35 kişiye uygun protez takıldı.
"Artık bastondan destek almadan yürüyebileceğim"
Fizik tedavi merkezine müracaat eden Başek Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018'de Rakka ilinde terör örgütü DEAŞ'ın döşediği bir mayına basarak sağ bacağını kaybettiğini söyledi.
Ali, Kurban Bayramı'ndan önce protez bacağına kavuşacağını belirterek "O gün iki bayramım olacak. Hem Kurban Bayramı sevinci hem de proteze kavuşmamın sevinci. Artık yanımdan ayırmadığım bastondan destek almadan yürüyebileceğim." dedi.
Bacağının bir kısmını 2,5 yıl önce bir iş kazası sonucu kaybettiğini dile getiren Tel Abyadlı Majed Ebu Mahir de eski protezini yenilemek için merkeze müracaat ettiğini belirtti.
Ebu Mahir, "Merkez sayesinde ücretsiz olarak yeni protezime kavuştum. Herkese teşekkür ederim." şeklinde konuştu.
"Türk ekipleri sayesinde yeni protezimi aldım"
Tel Abyad'da 2015'te YPG/PKK'lı bir terörist tarafından bacağına kurşun sıkıldığını söyleyen Ebu Baran Covhari, Türkiye'de tedavi görmek istediğini ancak o dönem teröristler tarafından engellediğini anlattı.
Teröristlerin kasıtlı olarak Türkiye'ye geçişini geciktirmesinden dolayı Gaziantep'teki hastanede tüm müdahalelere rağmen sağ bacağını kaybettiğini vurgulayan Covhari, şöyle devam etti:
"Hastanede ameliyat oldum. Bacağımı kaybetmemek için doktorlar vücudumdan damar alıp zarar gören bacağımdaki damarı kapatmak istedi. Çok çaba harcadılar ancak olmadı. Bacağımı almak zorunda kaldık."
Covhari, Gaziantep'te 2016'da ilk protezinin takıldığını dile getirdi.
Yeni protez için Tel Abyad fizik tedavi merkezine müracaat ettiğini söyleyen Covhari, "Daha önce ölçümler alındı. Türk ve Suriyeli ekipler sayesinde ikinci protez takıldı. Çok nazikler. Hastaya önem veriyorlar. Türk hükümetine ve merkez çalışanlarına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
35 hastaya ücretsiz protez takıldı
Tel Abyad fizik tedavi merkezi çalışanlarından Dr. Muhammed Abdullah, merkezin hizmet vermeye başladığı tarihten itibaren müracaat eden hasta sayısının 1200’e ulaştığı bilgisini paylaştı.
"Fizik tedavi merkezinde 35 hastaya ücretsiz protez takıldı." diye konuşan Abdullah, bu tür vakaların özel hastanelerde tedavi ücretinin 1500 ile 2 bin dolar arası olduğunu, merkez sayesinde ücretsiz muayene ve protez hizmeti verildiğini kaydetti.
Dr. Abdullah, sırasını bekleyen 10 hastanın da kısa zamanda protezine kavuşacağını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.