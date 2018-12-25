'Türkiye, ABD'nin Suriye’den çekilme kararını memnuniyetle karşılıyor'

NEW YORK

Türkiye’nin Chicago Başkonsolosu Umut Acar, ABD halkının yıllarca medya ve bazı uzmanlar tarafından Suriye’de DEAŞ’i yenecek tek gücün PKK/YPG/PYD olduğuna inandırıldığını belirtti.

Chicago Tribune gazetesinde çıkan “Türkiye Suriye’den çekilme kararını memnuniyetle karşılıyor” başlıklı makalede Acar, ABD medyasının bütün Kürtleri terör örgütü PKK ile özdeşleştirmesini eleştirdi.

Suriye’de “Kürtler” olarak tanımlanan grubun ABD’nin terör örgütü listesinde yer alan PKK’nın bir uzantısı olduğunu vurgulayan Acar, PKK ile PYD/YPG eylemlerinin aynı liderlik ve karargahtan koordine edildiğinin altını çizerek, “Onların hepsi Marksist ideolojinin peşinde ve Amerikan değerlerini paylaşmıyorlar.” diye yazdı.

Acar, makalesine şöyle devam etti:

“Amerikan halkı yıllarca, Türkiye, ABD ve diğer NATO müttefikleri de dahil olmak üzere 70 uluslu uluslararası bir koalisyonun DEAŞ’i yenemediğine, Suriye Demokratik Güçleri (SDF) kisvesi altındaki PKK/PYD/YPG’nin bunu yapabileceğine inandırıldılar. Bu apaçık bir yanlıştı ve ne yazık ki medya ve bazı uzmanlar bu yanlış ön kabulün yayılmasında önemli rol oynadılar.”

Şu ana kadar Türkiye’nin DEAŞ'a karşı kara harekatı ile savaşan tek NATO üyesi olduğunu hatırlatan Acar, iki yıl önce yapılan Fırat Kalkanı operasyonu ile Türk Silahlı kuvvetlerinin 4 bin DEAŞ militanını saf dışı bırakarak bölgede geniş bir alanı temizlediğine dikkati çekti.

Acar, Kürt kökenli milyonlarca insanın Türkiye’de eşit vatandaş olarak yaşayıp çalıştığına da vurgu yaparak, DEAŞ ve Beşşar Esed’ten kaçan 300 binden fazla Suriyeli Kürt'ün Türkiye’yi güvenli bir yer olarak bulduklarını, bu nedenle Türkiye’nin “Kürtlerin baş düşmanı” olarak lanse edilmesinin sorumsuzluk olduğunu kaydetti.

“Başkan Donald Trump’ın Suriye’den çekilme kararını memnuniyetle karşılıyoruz.” ifadesini kullanan Acar, ancak alanda DEAŞ ve diğer radikal grupların kalıntılarına karşı hala dikkatli olunması gerektiğinin de altını çizdi.

Muhabir: İslam Doğru