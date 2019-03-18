'Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Toplantısı iş birliklerine olanak sağlayacak'
Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Şopanda, "(Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Toplantısı) Her iki tarafın şeffaf ve dürüst bir diyalog süreci geliştirmelerine, ortak zorluk ve çıkar alanlarında iş birliği geliştirmelerine olanak sağlayacak." dedi.
Ankara
Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Şopanda, Tükiye-Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Konseyi Toplantısına ilişkin, "Bu toplantı, umarım, her iki tarafın şeffaf ve dürüst bir diyalog süreci geliştirmelerine, göç, terörle mücadele, enerji, ulaşım, ekonomi ve ticaret gibi ortak zorluk ve çıkar alanlarında iş birliği geliştirmelerine olanak sağlayacak." dedi.
Ankara Anlaşması kapsamında kurulan ve Türkiye-AB ilişkilerinin en üst düzeyde karar alma organı olan Ortaklık Konseyi Toplantısı öncesi AB Konseyi Dönem Başkanı Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Şopanda, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Şopanda, Türkiye-AB Ortaklık Konseyi kapsamında AB Dışilişkiler Servisi ve üye ülkelerle yakın çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, konseyin 4 yıl aradan sonra bugün gerçekleşecek 54. toplantısının Türkiye-AB ilişkilerini etraflıca değerlendirmek için iyi bir fırsat olacağını vurguladı.
Şeffaf ve dürüst diyalog süreci
Toplantının ikili ilişkilere atfettikleri önemi pekiştirmeleri için taraflara imkan tanıyacağını söyleyen Şopanda, "Bu toplantı, inşallah, her iki tarafın şeffaf ve dürüst bir diyalog süreci geliştirmelerine, göç, terörle mücadele, enerji, ulaşım, ekonomi ve ticaret gibi ortak zorluk ve çıkar alanlarında iş birliği geliştirmelerine olanak sağlayacak." ifadesini kullandı.
Şopanda, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinde gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmesi beklenen reformların da değerlendirileceğini belirterek, "Romanya, Türkiye ile üye ülkeler ve AB kurumları arasında yapıcı bir görüş alışverişinin tesisinin teşvik edilmesine yüksek önem atfediyor." dedi.
Bu kapsamda başta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere, Türkiye'den üst düzey yetkililerin Romanya dönem başkanlığında düzenlenen toplantılara katılmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren Şopanda, "Yalnızca sürekliliği olan açık bir diyalogla birbirimizin görüşleri ve arzuları hakkında zamanında fikir edinebilir ve karşılaşılan zorlukların olası çözümleri konusunda ikili ya da çoklu düzeyde ilerleyebiliriz." şeklinde konuştu.
"Türkiye AB'nin kilit partneri"
Şopanda, Romanya'nın AB'nin hedeflerine ulaşmada Türkiye'nin önemli rolü olduğunu göz önüne alarak AB Konseyi Başkanlığı süresince dış politikada Türkiye ile ilişkilerin öncelikleri olacağını kaydetti.
Büyükelçi Şopanda, bu önceliğin Romanya AB Konseyi Başkanlığı resmi çalışma programında da "Türkiye, AB'nin göç yönetimi, terörizmle mücadele, Avrupa-Atlantik ve bölgesel güvenlik gibi konularda kilit partneri olan aday ülke olduğu için Romanya Başkanlığı, faydacı ve yapıcı bir dinamik vermek için her türlü çabayı gösterecektir." şeklinde yer aldığına işaret etti.
Türkiye-AB ilişkilerinde somut adımlar atılabilmesi için her türlü olasılığı değerlendirdiklerini belirten Şopanda, "AB Konsey Başkanı olarak Romanya, Türkiye'nin AB ile ilişkilerini tüm ilgili temaslarda ilerletmek amacıyla, AB üye ülkeleri ve kurumlarıyla yakın çalışarak, Brüksel, Bükreş ve Ankara'daki tüm temaslarda yeni yaklaşımlar ve olumlu ilişki fırsatlarını araştırmak için tam anlamıyla hazır." ifadelerini kullandı.
"Ortak bir Avrupa değeri: Uyum"
Büyükelçi Şopanda, Romanya'nın, AB'nin siyasi olarak kritik bir dönemden geçtiği zamanda Konsey Başkanı olduğunu belirterek, başkanlıkları döneminde uyum ve birlik vizyonuyla Birliğin gelişmesi için çabalayacaklarından bahsetti.
Romanya'nın "Ortak bir Avrupa değeri: Uyum" ilkesi çerçevesince hareket ettiğinin altını çizen Şopanda, Romanya'nın AB Konseyi Başkanlığı sürecindeki hedeflerini, "daha güvenli, güçlü küresel bir aktör olan, ortak değerler üzerine kurulu ve ortak noktada birleşen bir Avrupa" şeklinde sıraladı.