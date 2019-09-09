Euro
6.35
Dolar
5.74
BIST 100
100,605.00
Altın
1,499.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Türk vatandaşları bir Afrika ülkesine daha kapıda vizeyle girebilecek

Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone, Türk vatandaşları için kapıda vize uygulaması başlattı.

Gökhan Kavak   | 09.09.2019
Türk vatandaşları bir Afrika ülkesine daha kapıda vizeyle girebilecek

Abuja

Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone, Türk vatandaşları için kapıda vize uygulaması başlattı.

Sierra Leone İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülke için kapıda vize uygulaması başlatıldı.

Açıklamada, "Hükümetin bir taahhüdü olarak turist ya da yatırımcı olarak ülkeye gelmek isteyenler kapıda vize uygulamasıyla ülkeye giriş yapabilirler" ifadesi kullanıldı.

Kapıda vize uygulamasından Türkiye'nin yanı sıra Schengen ülkeleri, ABD, İngiltere, İran, BAE, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Japonya, Güney Kore, Norveç ve İsrail de faydalanabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD-Taliban uzlaşması devam eder mi?
Batı medyasının yüzyıllardır değişmeyen Türkiye algısı
Sisi rejimi Mübarek dönemini aratıyor
Anlaşmasız Brexit AB'yi de vurur
Almanya’da aşırı sağın yükselişi AB'yi etkileyebilir

Benzer haberler

Türk vatandaşları bir Afrika ülkesine daha kapıda vizeyle girebilecek

Türk vatandaşları bir Afrika ülkesine daha kapıda vizeyle girebilecek