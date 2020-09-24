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Dünya

Türk Konseyi Teşkilatları Koordinasyon Komitesi toplantısı yapıldı

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Teşkilatları Koordinasyon Komitesi toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Behlül Çetinkaya   | 24.09.2020
Türk Konseyi Teşkilatları Koordinasyon Komitesi toplantısı yapıldı

Ankara

Türk iş birliği teşkilatları arasında koordinasyonu ve iş birliğini artırmak, faaliyetlerde mükerrerlikten kaçınmak amacıyla kurulan Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Teşkilatları Koordinasyon Komitesi toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev başkanlığında yapılan toplantıya Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali ile Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva katıldı.

Türk Konseyinin son 2 yıldır, tarihinin en yoğun ve verimli dönemini yaşadığını ifade eden Amreyev, Türk dünyasında artan kapsamlı iş birliğinin Türk iş birliği teşkilatları arasında yeni bir koordinasyon düzeyi gerektirdiğinin altını çizdi.

Kurumların faaliyetlerinin ve etkinliğinin ancak daha iyi bir diyalog, koordinasyon ve ortak planlamayla sağlanabileceğini dile getiren Amreyev, TÜRKSOY'un yıllar içinde uluslararası bir marka haline gelerek, kardeş Türk halkları arasında kültürel bağların güçlendirilmesi için önemli bir platform görevi üstlendiğini kaydetti.

TÜRKPA’nın, Konsey üyesi ülkelerin parlamentolar arası ilişkilerinin geliştirilmesinde çok önemli bir rol oynadığını, Uluslararası Türk Akademisinin de bilimsel alanda birçok başarılı projeye imza attığını vurgulayan Amreyev, Türk Kültür ve Miras Vakfının da kültür alanındaki ortak çalışmalara değerli katkılarda bulunduğunu söyledi.

Amreyev, kurumların faaliyet programları bazında mükerrerlikten kaçınmak ve daha iyi koordinasyon sağlamak için ortak bir bakış açısı oluşturulmasının önemine dikkati çekerken, katılımcılar faaliyet gösterdikleri ortak alanları tanımlayarak, kurumsal etkileşimi ve çalışmaların etkinliğini mümkün olan en iyi şekilde korumak için ortak ilkeler üzerinde anlaştı.

Toplantıda ayrıca 2020-2021 dönemi için Türk iş birliği teşkilatlarının yıllık yol haritasının hazırlanması kararı da alındı.

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