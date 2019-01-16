Türk Kızılayı’ndan Musullu sığınmacılara kışlık yardım

MUSUL

Türk Kızılayı, Irak'ın Musul kentinde yer alan "Hazır" ve "Hasan Şam" sığınmacı kamplarında kışlık giyim ve barınma yardımında bulundu.

Türk Kızılayı Irak İnsani Yardım Delegasyonu Başkanı Utku Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Musul'un Hazır ve Hasan Şam sığınmacı kamplarında ihtiyaç sahibi insanlara yardım malzemesi dağıttıklarını söyledi.

Musullu sığınmacıların zor kış şartlarında insani yardıma ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Akbaş, "Türk Kızılayı olarak bugün Musul'daki Hasan Şam ve Hazır kamplarında bin kişiye kışlık giyecek, 200 aileye ısıtıcı ve uyku tulumu yardımı yaptık." diye konuştu.

Akbaş, Türk Kızılayı'nın Musullu sığınmacılara yardım elini uzatmaya devam edeceğini belirterek, ihtiyaca göre Musul, Erbil ve Kerkük'teki sığınmacı kamplarında gıda, giyim ve hijyen yardımı ulaştırmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Türk Kızılayı'nın özellikle terör örgütü DEAŞ'ın 2014'te Irak'ın üçte birini ele geçirmesinden sonra yaşanan çatışmalar nedeniyle kamplarda yaşamak zorunda kalan iç göçmenlere yönelik yardımları aralıksız şekilde devam ediyor.



Muhabir: Mazin Majeed Asaad Baqal