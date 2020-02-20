Euro
6.58
Dolar
6.09
BIST 100
118,118.90
Altın
1,610.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açılış töreni - Ankara
logo
Dünya

Türk Kızılaydan 265 Pakistanlı öğrenciye kırtasiye yardımı

Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanlığı, 265 anaokulu ve ilkokul öğrencisine okul çantası ve kırtasiye malzemesi yardımında bulundu.

Muhammed Semih Uğurlu   | 20.02.2020
Türk Kızılaydan 265 Pakistanlı öğrenciye kırtasiye yardımı Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu/AA

İslamabad

Başkent İslamabad'ın Bari İmam bölgesindeki Maşal İlkokulunda yapılan yardım dağıtım törenine, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul'un eşi Zlatomira Yurdakul, Büyükelçilik Eğitim Müşaviri İlhami Ayrancı, Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı İbrahim Carlos Camilo ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

Camilo, burada yaptığı konuşmada, yardımın, maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitime ara verme tehlikesi bulunan öğrencilere yapıldığını söyledi.

İmkansızlıklara rağmen öğrencilerin eğitimden vazgeçmediğini belirten Camilo, "265 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemesi desteğinde bulunduk." dedi.

Türk Kızılay, öğrencilere, içinde bisküvi ve çikolatadan oluşan bir gıda paketi de hediye etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran 'rejime güven oylaması' seçimine gidiyor
Körfez'e ekonomik kıyamet tarihi verildi: 2034
KYB’nin yeni eş başkanları Irak Kürtlerini nasıl etkiler?
ABD'nin Kum-Necef hattı stratejisi: Mezhep çatışmasından mezhep-içi ayrışmaya
İsrail’in yeni Afrika politikası BAE üzerinden yürüyor

Benzer haberler

Türk Kızılaydan 265 Pakistanlı öğrenciye kırtasiye yardımı

Türk Kızılaydan 265 Pakistanlı öğrenciye kırtasiye yardımı

Cammu Keşmir'deki internet kesintisi bilimsel araştırmaları felce uğratıyor

BM, Kovid-19'un gelişmemiş ülkelere sıçrama ihtimalinden endişeli

BM Genel Sekreteri Guterres'den mülteci hakları için 'Tevbe Suresi' vurgusu

BM Genel Sekreteri Guterres'den mülteci hakları için 'Tevbe Suresi' vurgusu
Pakistan Başbakanı Han: Medinelilerin Mekkelilere yaklaşımı bizim için örnektir

Pakistan Başbakanı Han: Medinelilerin Mekkelilere yaklaşımı bizim için örnektir
Pakistan'da protesto sırasında patlama: 7 ölü, 21 yaralı

Pakistan'da protesto sırasında patlama: 7 ölü, 21 yaralı