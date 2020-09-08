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Dünya, Koronavirüs

Türk Kızılay ve Katar Kızılayının Sudan'ın Kovid-19'la mücadelesine desteği sürüyor

Türk Kızılay ve Katar Kızılayının Sudan'ın Kovid-19 ile mücadelesine destek amacıyla Katar'ın finansmanıyla Türkiye'den temin ettikleri tıbbi malzemeleri taşıyan ikinci uçak başkent Hartum'a ulaştı.

Abbas M. Idris   | 08.09.2020
Türk Kızılay ve Katar Kızılayının Sudan'ın Kovid-19'la mücadelesine desteği sürüyor Fotoğraf: Mahmoud Hjaj /AA

Hartum


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türk Hava Yollarına ait kargo uçağı, Hartum Havalimanında Türk, Katar ve Sudan Kızılayı yetkilileri tarafından karşılandı.

Katar Kızılayı Genel Sekreteri Ali Bin Hasan El-Hemadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sudan halkına her türlü destekte bulunacağız ve sel mağdurlarına da yardımlarımız olacak." ifadesini kullandı.

Cumartesi ve bugün gelen 2 uçakla 1151 koli ve 1 milyon 652 bin 723 Kovid-19 testi ile koruyucu amaçlı tıbbi malzeme Sudan Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısının 13 bin 437'ye çıktığı Sudan'da, bugüne kadar 833 kişi yaşamını yitirdi.

Sudan'da birkaç aydır aşırı yağışların neden olduğu ve etkisini sürdüren sel felaketlerinde 102 kişi hayatını kaybetti, 100 binden fazla ev hasar gördü.


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