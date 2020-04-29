Euro
7.58
Dolar
6.98
BIST 100
101,603.60
Altın
1,704.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Türk Kızılay Sudan'daki ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor

Ramazan faaliyetlerini "Dertler Paylaştıkça Bitecek Yeter ki İnan Buna" sloganıyla başlatan Türk Kızılay, Sudanlılara 5 bin gıda kolisi ulaştıracak.

Ömer Erdem   | 29.04.2020
Türk Kızılay Sudan'daki ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor

Hartum

Türk Kızılay, Sudan'ın başkenti Hartum'un farklı mahallelerinde yüzlerce aileye hayırseverlerin gıda kolisi bağışlarını ulaştırmayı sürdürüyor.

Ramazan faaliyetlerini "Dertler Paylaştıkça Bitecek Yeter ki İnan Buna" sloganıyla başlatan Türk Kızılay, ramazan boyunca Sudanlılara 5 bin gıda kolisi ulaştırmayı hedefliyor.

Türk Kızılay Sudan Delegasyonu Başkanı Serdar Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Hartum'un Lamab, Mina el-Berri ve Bahri bölgelerinde 650, Umdurman kentinin Muhendisin, Umbedde ve Arda Caddesi bölgelerinde de 350 olmak üzere son 4 günde 1000 gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine teslim ettiklerini söyledi.

Yılmaz, Sudan'da geçen sene meydana gelen sel felaketinde evleri yıkılanlar için başlatılan 100 kalıcı konut projesinde çalışmaların sürdüğünü, işçiliğin 72 evde yüzde 80, 22 evde ise yüzde 40 tamamlandığını dile getirdi.

Öte yandan Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının da aralarında olduğu 10'un üzerinde yardım kuruluşu, bu ramazanda Sudan'da 20 binin üzerinde gıda kolisi dağıtarak binlerce kişinin yüzünü güldürecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 58 bin 368'e yükseldi
TBMM'de ziyaretçi yasağı 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Sağlık kurumlarında sosyal ortamlarda alınacak genel personel önlemleri güncellendi
İTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kurt: Koronavirüs salgını İspanyol gribiyle birçok benzerlik taşıyor
Avrupa ülkeleri salgına karşı aldığı tedbirleri kademeli olarak kaldırmaya devam ediyor

Benzer haberler

Türk Kızılay Sudan'daki ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor

Türk Kızılay Sudan'daki ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor

Sudan, Türkiye'nin de aralarında olduğu 7 ülkeye büyükelçi atadı

İHH’dan 81 ile ramazan yardımı

Barış Pınarı Harekatı bölgesine ramazan yardımı

Barış Pınarı Harekatı bölgesine ramazan yardımı
Sudan'dan getirilen 182 kişi Siirt'te yurda yerleştirildi

Sudan'dan getirilen 182 kişi Siirt'te yurda yerleştirildi
Sudan'daki 182 Türk vatandaşı THY uçağıyla Batman'a getirildi

Sudan'daki 182 Türk vatandaşı THY uçağıyla Batman'a getirildi