Euro
7.68
Dolar
6.86
BIST 100
115,786.70
Altın
1,782.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Videokonferans Zirvesi'ne katılıyor New York Belediye binası önünde protesto gösterileri gerçekleşiyor
logo
Dünya

Türk Kızılay Bosna Hersek'te çocuklar için açılan futbol okuluna destek verdi

Türk Kızılay iş birliğiyle Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da engelli, yetim, kız ve Roman çocuklara futbol eğitimi verilen Respekt Futbol Okulu'nun donanımı sağlanan antreman salonunun açılışı yapıldı.

Ekip,Lejla Biogradlija   | 01.07.2020
Türk Kızılay Bosna Hersek'te çocuklar için açılan futbol okuluna destek verdi

Saraybosna

Saraybosna'daki Merkez Belediyesinin desteğiyle açılan ve ücretsiz olan futbol okulunun farklılık gözetmeksizin tüm çocuklara kapılarını açmasıyla dünyada bir ilk olduğu belirtildi.

Türk Kızılay Bosna Hersek Delegasyon Başkanı Suat Sokullu, burada yaptığı açıklamada, Türk Kızılay olarak okulun teknik donanımını sağladıklarına işaret ederek, "Dünyada bir ilki temsil eden böyle bir projede yer aldığımız için oldukça mutluyuz." dedi.

Merkez Belediye Başkanı Nedzad Ajnadzic de tüm farklılıklara saygı duyan bu tarz projelere her zaman destek vereceklerini söyledi.

Respekt Futbol Kulübü Müdürü Emir Hujdur, okulun altı yıl önce kurulduğunu anımsatarak, "Artık antrenman yapabileceğimiz bir alanımız olması bizi oldukça duygulandırdı." diye konuştu.

Futbol eğitimi, antrenman ve turnuvaların düzenleneceği futbol okuluna 167 kişinin kayıt yaptırdığı ifade edilirken, okulun UNICEF tarafından da "Çocuk Ödülü" aldığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'ABD Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilacın tüm stokunu satın aldı' iddiası
İsrail'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Bağcılar'da 6 bin iş yeri denetlendi
Çin'de 3, Güney Kore'de 51 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Dünya genelinde 186 gazeteci Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Benzer haberler

Türk Kızılay 4 milyon insana kurban eti ulaştırmayı hedefliyor

Türk Kızılay 4 milyon insana kurban eti ulaştırmayı hedefliyor

Türk Kızılay Bosna Hersek'te çocuklar için açılan futbol okuluna destek verdi

'Devletin şefkat eli' ihtiyaç sahibi aileyi 20 günde yeni yuva sahibi yaptı

Balkanlar'da Kovid-19 vakaları yeniden artınca bazı önlemler geri getirildi

Balkanlar'da Kovid-19 vakaları yeniden artınca bazı önlemler geri getirildi
Bosna Hersek'teki 510. Ayvaz Dede Şenlikleri sona erdi

Bosna Hersek'teki 510. Ayvaz Dede Şenlikleri sona erdi
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: Türkiye'nin kurumları yurt dışına gidince 'Ne verebiliriz' diye düşünüyor

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: Türkiye'nin kurumları yurt dışına gidince 'Ne verebiliriz' diye düşünüyor