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Dünya

Türk insani yardım kurumları, Madagaskar'da 5 bin aileye gıda yardımı yaptı

02.04.2021
Türk insani yardım kurumları, Madagaskar'da 5 bin aileye gıda yardımı yaptı

Türk insani yardım kurumları, Doğu Afrika'daki ada ülkesi Madagaskar'da 5 bin aileye gıda malzemesi dağıttı.

Türkiye Diyanet Vakfı ile Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) bağışlanan 130 ton pirinç, Tolagnaro ve Amboasary Atsimo şehirlerindeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.


Ayrıca bölgedeki bazı yerlere içme suyu için depolar kuruldu.

Madagaskar Büyükelçiliği, yardımların iki ülke arasındaki dayanışma kapsamında gerçekleştirildiğini, Türkiye’nin Madagaskar genelinde daha kalıcı projeler gerçekleştirmeyi ve Madagaskar ile işbirliğini daha da güçlendirmeye kararlı olduğunu açıkladı. 

Madagaskar halkı ve yetkililer, Türk halkına cömertliklerinden dolayı teşekkür etti.

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