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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ,Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Mit Müsteşarı Hakan Fidan ve beraberindeki heyet Libya'da
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Dünya, Libya

Türk heyeti Libya'da

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ve MİT Başkanı Fidan, başkent Trablus'ta Libya Başbakanı Serrac ile görüştü.

17.06.2020
Türk heyeti Libya'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın resmi temaslarda bulunmak üzere geldikleri Libya’da Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala tarafından karşılandı. ( Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı )

Trablus

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile beraberlerindeki heyetle temaslarda bulunmak üzere Trablus'a gitti.

Türkiye heyeti, Trablus'ta Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüştü.

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