Türk heyeti Libya'da

Trablus
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile beraberlerindeki heyetle temaslarda bulunmak üzere Trablus'a gitti.
[فيديو] رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع وفد تركي يضم وزيري الخارجية والمالية سبل تنمية التعاون الثنائي pic.twitter.com/Ae6TvaRjH5— GNA Media (@GovernmentLY) June 17, 2020
Türkiye heyeti, Trablus'ta Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüştü.
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