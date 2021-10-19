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Dünya

Türk hekimlerden Arnavutluk'ta nöroloji eğitimi

Arnavutluk hükümetinin talebi üzerine, nöroloji uzmanı Türk hekimlerin, Arnavutluk'taki meslektaşlarına verdiği 4 aylık eğitim programı başarıyla tamamlandı.

Ahmet Sertan Usul   | 19.10.2021
Türk hekimlerden Arnavutluk'ta nöroloji eğitimi

Ankara

Arnavutluk hükümetinin talebi üzerine, nöroloji uzmanı Türk hekimlerin, Arnavutluk'taki meslektaşlarına verdiği 4 aylık eğitim programı başarıyla tamamlandı.

Türkiye'nin sağladığı mali destekle inşa edilen ve geçen nisanda hizmete giren Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi'nde Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Karadaş tarafından Epilepsi, Nörofizyoloji, Baş ağrısı ve İnme üniteleri kuruldu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Arnavutluk hükümetinin Türk hekimlerden, Arnavut hekimlere nöroloji alanında eğitim vermesini talep etmesi üzerine, nöroloji alanında sertifikalı eğitim programı düzenlendi.

Eğitimlere, Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi ile Tiran Üniversitesi Tıp Fakültesi Mother Teresa Hastanesi'nden nöroloji hekim ve teknisyenleri katıldı.

Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi'nde 4 ay süren eğitim programını başarıyla tamamlayan Arnavut hekimler için sertifika töreni düzenlendi.

Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakan Yardımcısı Mira Rakacolli, törenin ardından yaptığı konuşmada, eğitimlerin önemine işaret ederek, "Eğitimler sayesinde nöroloji alanındaki tetkikler Arnavutluk'taki farklı hastanelerde yapılabilecek. Böylece hastalara daha iyi hizmet sunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Rakacolli, eğitimlerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Törene, Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi Genel Direktörü Rudina Degjoni ile Genel Direktör Yardımcısı Abdülaziz Can, SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Karadaş ile doktorlar katıldı.

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