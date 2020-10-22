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Dünya

Türk hayırseverler Burkina Faso'da hafızlık merkezi açtı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Burkina Faso'da dilenerek hafızlık yapmak zorunda kalan 60 öğrenci için Ramadan Hafızlık Merkezini hizmete soktu.

Gökhan Kavak   | 22.10.2020
Türk hayırseverler Burkina Faso'da hafızlık merkezi açtı

İstanbul

Türk hayırseverler Burkina Faso'da hafızlık merkezi açtı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Burkina Faso'da dilenerek hafızlık yapmak zorunda kalan 60 öğrencinin barınma, eğitim ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için Bobo-Dioulasso kentinde Ramadan Hafızlık Merkezini hizmete açtı. ( İHH - Anadolu Ajansı )

İHH İnsani Yardım Vakfı, Burkina Faso'da dilenerek hafızlık yapmak zorunda kalan 60 öğrencinin barınma, eğitim ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için Ramadan Hafızlık Merkezini hizmete soktu.

İHH tarafından yapılan yazılı açıklamada, maddi imkansızlıklar nedeniyle okula gidemeyen ve dilenmek zorunda kalan 60 çocuğa yardım yapıldığı bildirildi.

Burkina Faso'nun dünyanın en fakir ülkelerinden biri olduğuna işaret edilerek, hafızlık öğrencilerinin ekonomik nedenlerle yetersiz ve sağlıksız şartlarda eğitim aldığı, dilenmek zorunda kaldığı belirtildi.

Açıklamada, "Ramadan Hafızlık Merkezi hizmete açıldı. 60 hafızlık öğrencisinin barınma, eğitim ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri merkezde yatılı 60, gündüzcü 40 öğrenci olmak üzere toplamda 100 öğrenci istifade edecek." ifadesi kullanıldı.

İHH tarafından yaptırılan merkezde ayrıca cami, su kuyusu ve okul yer alıyor.

Hayırseverlerin destekleriyle dünyanın 123 ülke ve bölgesinde faaliyet gösteren İHH, cami, mescit, kurs, okul, yetimhane, yurt ve su kuyusu gibi çalışmalarda bulunuyor.

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