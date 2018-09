NEW YORK

ABD'de yaşayan Türk doktor Mehmet Öz, Suriye ve Türkiye'de Suriyelilerin kaldığı kamplara temmuz ayında gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin deneyimlerini ve izlenimlerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Öz, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "AFAD, Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) ve Türk Kızılayının yardımlarıyla Suriye-Türkiye sınırındaki Suriyeli mülteci kamplarını ziyaret etme fırsatı buldum. Tanıştığım insanların hikayeleri, yaşadıkları tüm zorluklara rağmen ilham vericiydi. Bu beni sonsuza kadar değiştiren bir ziyaret oldu." ifadesini kullandı.

I had the opportunity to visit Syrian refugee camps along the Syria-Turkey border with the help of AFAD, the @IFRC, and @TurkKizilay. Despite the hardships the people we met have endured, their stories of resilience are inspiring - this is a trip that has forever changed me. pic.twitter.com/zDpgEwagIC