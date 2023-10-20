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Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
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Dünya

Türk Devletleri Teşkilatından el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırıya kınama

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen ve yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği ve yaralandığı saldırıyı kati surette kınadığını bildirdi.

Tuğba Altun  | 20.10.2023 - Güncelleme : 20.10.2023
Türk Devletleri Teşkilatından el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırıya kınama Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Ankara

TDT, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Türk Devletleri Teşkilatı, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen ve yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği ve yaralandığı saldırıyı kati surette kınamaktadır. Hastanelerin ve sağlık personelinin uluslararası insani hukukun koruması altında olduklarına dair kesin kanaatini yinelemektedir." ifadelerine yer verildi.

TDT'nin tarafları derhal ateşkes yapmaya davet ettiği açıklamada, taraflara çabalarını bölgenin tüm sakinleri için iki devletli çözüm çerçevesinde istikrar ve güvenliğe dayalı barışçıl bir çözüme odaklaması çağrısı yapıldı.

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