Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Amreyev'den Cumhuriyet Bayramı kutlaması
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yıl dönümünü kutladı.
Ankara
Amreyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yazılı mesaj paylaştı.
Türk hükümetine ve halkına tebriklerini ve iyi dileklerini ileten Amreyev, "Türkiye, büyüyen ekonomisi, güçlü demokrasisi, temel insani değerlere bağlılığı, doğru ve ileri görüşlü dış politikasıyla Türk Devletleri için gurur kaynağı olmaya ve dünyadaki pek çok millet için ilham kaynağı olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin bölgesinde ve ötesinde barış ve güvenliği sağladığını ve uluslararası siyasi arenada güçlü bir ülke olarak hak ettiği yeri aldığını kaydeden Amreyev, Türkiye'nin öte yandan Türk Devletleri'nin ortak mirasının canlandırılmasına, tarihi ve manevi değerlerinin pekiştirilmesine katkı sağlamaya devam ettiğini vurguladı.
Amreyev, TDT dönem başkanlığının gelecek ay Semerkant'ta yapılacak zirveyle Türkiye'den Özbekistan'a devredileceğini hatırlatarak, "somut başarılara imza atılan" bu süreçte başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye'nin tüm bakanlıklarına verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.
TDT Genel Sekreteri Amreyev, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygıyla anarak Türk halkına müreffeh bir gelecek dileğinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.