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Dünya

Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili ve Hakan Fidan'ı hedef gösteren İsrailli hakkında suç duyurusu

AP'de Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Lagos ile İsrail'de bir gazetede MİT Başkanı Fidan'ı hedef gösteren makalede imzası olan Rabin hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Uğur Çiçek   | 31.01.2020
Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili ve Hakan Fidan'ı hedef gösteren İsrailli hakkında suç duyurusu

Bursa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Avrupa Parlamentosunda (AP) Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos ile İsrail'de bir gazetede Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ı hedef gösteren makalede imzası olan Pazit Rabin hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İnegöl Adliyesine gelen Abdülhamit Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bir Yunan milletvekilinin bayrak üzerinden Türk milletine saldırdığını belirtti.

Bu saldırının kabul edilemeyeceğini anlatan Yazıcı, "Bayrağımıza yönelik provokasyonu gerçekleştiren hadsiz Yunan vekil hakkında suç duyurusunda bulunduk." dedi.

Yazıcı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Makor Rishon gazetesinde, Fidan'ı hedef gösteren makalede imzası olan Rabin hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını ifade ederek, "İsrail'de bazı gazetelerde, gazeteciler Türkiye Cumhuriyeti'nin MİT Müsteşarı'na hadsiz açıklamalarda bulunmuştur. Bu hadsizliği kendilerine iade ediyoruz. Devletimizin yanındayız." diye konuştu.

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