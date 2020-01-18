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Dünya

Tunus'tan 'hava sahasını ihlal edeni vurmaya hazırız' uyarısı

Tunus, ülkenin hava sahasını ihlal edeni vurmaya hazır oldukları uyarısında bulundu.

Adel Bin İbrahim Bin Elhady Elthabti,Sümeyye Özer   | 18.01.2020
Tunus'tan 'hava sahasını ihlal edeni vurmaya hazırız' uyarısı

Tunus

Tunus Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tunus yerel medyasında, ülkenin hava sahasını ihlal eden drone görüldüğü yönündeki haberlerin asılsız olduğu belirtilerek, ülkenin hava sahasının ihlaline karşı gerekli tedbirlerin alınacağı ifade edildi. 

Açıklamada, "Tunus hava sahasında drone görüldüğü haberleri asılsızdır. Savunma Bakanlığı, bu dronların Tunus havasından hiç geçmediğini, ancak Libya sınırı yakınından geçtiğini tespit etti. Hava sahasını ihlal edeni vurmaya hazırız." ifadelerine yer verildi.

Tunus, terör olaylarını engellemek için Libya sınırında 2015 yılından bu yana güvenlik önlemlerini artırmıştı.

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