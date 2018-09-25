Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin "Nahda Hareketi ile aralarındaki uzlaşının hareketin talebiyle sona erdiğini" söylemesinin ardından Nahda Hareketi, "Cumhurbaşkanıyla yapılan uzlaşıya bağlı olduklarını" açıkladı.

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Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin "Nahda Hareketi ile aralarındaki uzlaşının hareketin talebiyle sona erdiğini" söylemesinin ardından Nahda Hareketi, "Cumhurbaşkanıyla yapılan uzlaşıya bağlı olduklarını" açıkladı.

Nahda Hareketi'nin resmi internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sibsi'nin dün akşam yerel bir televizyon kanalına verdiği röportajda "seçimlerin zamanında yani 2019'un sonunda yapılacağını" açıklamasının memnuniyet verici olduğu belirtildi.

Seçim takvimine sadık kalınmasının "Tunus'un demokratik geçiş sürecindeki ilerleyişinin içeride ve dışarıda güven sağladığını" ifade eden Nahda Hareketi, "Cumhurbaşkanı ile içinde bulundukları uzlaşı sürecine bağlı olduklarının" altını çizdi.

Nahda'dan yapılan açıklamada "Sibsi'nin devrimden bugüne dışlayıcı, yalnızlaştırıcı ve itici rolün aksine tüm siyasi partilere karşı üstlendiği toplayıcı, istişare ve diyalog kültürünü güçlendirici tavrının takdir edildiği" ifade edildi.

Sahip olduğu 68 milletvekiliyle Tunus Meclisi'nde birinci parti konumunda olan Nahda'nın Cumhurbaşkanı Sibsi ile 2013'te Paris'te düzenlenen toplantıdan bugüne olumlu bir yaklaşıma sahip olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Nahda Hareketi, Tunus'a ilişkin bazı konularda Cumhurbaşkanı ile birtakım fikir ayrılıkları yaşasa da Sibsi ile olan sağlam ilişkilerini reddedemez."

Cumhurbaşkanı Sibsi: "Uzlaşı, Nahda'nın talebiyle bitti"

Cumhurbaşkanı Sibsi, dün katıldığı bir televizyon programında, yaklaşık 5 yıl önce Paris'te gerçekleştirilen bir görüşmeyle başlayan Nahda Hareketi ile "ittifakın" geçen hafta Nahda'nın talebi üzerine sona erdiğini söylemişti.

Nahda Hareketi'nin Yusuf Şahid'in Başbakan olarak kalması gerektiğine inandığını aktaran Sibsi, "(Nahda Hareketi Lideri) Raşid el-Gannuşi ve ülke çıkarlarının parti menfaatinin üstünde olduğunu düşünüyorduk. Bu da göreceli bir istikrar sağladı ve ülke için olumluydu. Ben medeni biriyim geçen hafta Gannuşi ile buluştuk, meseleler üzerine konuştuk. İkimiz de ayrı bir yola girdik." diye konuşmuştu.

Tunus Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi ve dönemin Nida Tunus Partisi Genel Başkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, Ağustos 2013'te Paris'te bir araya gelerek uzlaşı konusunda anlaşmıştı.

Muhafazakar İslami kesimi temsil eden Nahda Hareketi ile laik ve cumhuriyetçi tabanı temsil eden Nida Tunus Partisi'nin uzlaşısı, "Arap Baharı" sonrasındaki terör saldırıları ve dış müdahaleye açık çalkantılı dönemde, Tunus'un birçok krizi siyasi yollarla aşmasını sağlamıştı.

Nahda Hareketi ve Nida Tunus, özellikle 2016 yılında yaşanan hükümet krizinin ardından, meclisin en büyük iki partisi olarak kurdukları koalisyonla mevcut ulusal uzlaşı hükümetinin omurgasını oluşturdu. Tunus'un iki zıt toplumsal kutbunu temsil eden bu uzlaşı, ideolojik rekabete rağmen, ülke siyasetine göreceli bir istikrar getirdi.

Nida Tunus Partisi içindeki gerilim

Cumhurbaşkanı Sibsi'nin oğlu Hafız Kaid es-Sibsi ile aynı partiden olan Başbakan Yusuf Şahid arasındaki çekişme, hem parti içinde hem de ülke siyasetinde tıkanıklığa yol açarak krize neden olmuştu. İki taraf arasındaki gerilim zaman zaman karşılıklı demeç ve suçlamalarla tırmanmıştı.

Mayıs ayında, Nida Tunus Partisi Lideri Hafız Kaid es-Sibsi, mevcut hükümeti "ulusal uzlaşı değil milli bir kriz hükümeti" olmakla suçlamış ve Şahid'in istifasını talep etmişti. Başbakan Şahid ise Hafız Kaid es-Sibsi ve çevresindekileri "Nida Tunus Partisi'ni bitirmek ve ülkeyi krize sürüklemek" ile itham etmişti.

Nida Tunus Partisi'nin yönetim kadrosu tarafından dışlanan Başbakan Şahid'in ismi meclisteki yeni bir oluşumla birlikte anılmaya başlandı. Yerel basında sıkça "Başbakan Şahid'in meclis grubu" şeklinde isimlendirilen Ulusal Koalisyon, farklı partilerden istifa eden milletvekilleri, bağımsızlar ve son olarak da Nida Tunus Partisi'nden istifa eden 10 isimle 43 sandalyeye ulaşarak meclisin en büyük üçüncü grubu olmuştu.

Muhabir: Enes Canlı