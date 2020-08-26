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Dünya

Tunus'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen el-Meşişi'nin kabinesi tartışılıyor

Siyasi uzmanlar, kabinesini açıklayan Hişam el-Meşişi'nin sunduğu hükümetin yarı bağımsız olduğunu ve kaderinin güven oylamasında Nahda Hareketi'ne bağlı olduğunu belirtiyor.

Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti,Çağrı Koşak,Said İbicioğlu   | 26.08.2020
Tunus'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen el-Meşişi'nin kabinesi tartışılıyor

Tunisia

Tunus'ta İlyas el-Fahfah'ın istifası sonrası Cumhurbaşkanı Kays Said'in yeni hükümeti kurma görevi verdiği Hişam el-Meşişi'nin kabinesi tartışılıyor.

Siyasi uzmanlar, kabinesini açıklayan Hişam el-Meşişi'nin sunduğu hükümetin yarı bağımsız olduğunu ve kaderinin güven oylamasında Nahda Hareketi'ne bağlı olduğunu belirtiyor.

Hükümetin başta Genel İşçi, Tunus Sanayi, Ticaret ve Geleneksel Endüstriler Birliği olmak üzere milli kuruluşların desteğine dayandığını ifade ediliyor.

Bakan sayısı azalıyor

Meşişi, kabinesinde 25 bakan ve üç devlet katibine (bakan yardımcısı) yer verirken, İlyas el-Fahfah'ın hükümeti 31 bakan ve 2 devlet katibinden oluşuyordu.

Fahfah'ın hükümetinde İçişleri Bakanı bakanı olarak görev yapan Meşişi'nin yeni kabinesinde önceki dönemden 6 ismi dahil ediyor.

Ali el-Arid hükümeti dışişleri bakanı olarak görev yapan Osman el-Cerendi tekrar göreve dönerken, Yusuf eş-Şahid hükümetinde sosyal işler bakanı olan Muhammed Trablusi de Meşişi hükümetinde aynı göreve getiriliyor.

Yarı bağımsız hükümet

Çağdaş siyaset felsefesi araştırmacısı Riyad eş-Şuaybi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Meşişi hükümetinin "bazı üst düzey idari kadrolar ile partilerinden bağımsız siyasileri bünyesinde topladığını" söyledi.

Şuaybi, Tunus Ufukları Partisi'nden istifa eden Ekonomi, Maliye ve Yatırım Destek Bakanı Ali el-Ka'li, Nida Tunus'tan istifa eden Parlamentoyla İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Ali Hafsi, önceden Halk Hareketi'ne mensup olan İçişleri Bakanı Tevfik Şerefeddin gibi isimlerin yeni kabinede yer aldığına dikkati çekti.

Meşişi'nin kurması planlanan hükümetten beklentilerin düşük olduğunu belirten Şuaybi, "Kamu finansmanındaki sıkıntı göz önüne alındığında, ekonomik durumdaki kötü gidişatı durdurmak haricinde bu hükümetten büyük bir beklenti yok." dedi.

Bağımsız isimler

Eski Tunus Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Tarık el-Kahlavi, Meşişi'nin kurmaya çalıştığı hükümetin "var olan parti sisteminden tamamen bağımsız olduğu" değerlendirmesini yaptı.

Meşişi'nin hükümetinin siyasi anlamda tek bir aktöre bağımlı olduğuna dikkati çeken Kahlavi, bu aktörün Cumhurbaşkanı Said olduğunu dile getirdi.

Kahlavi, Meşişi'nin Savunma Bakanı olarak seçtiği İbrahim el-Birtaci ve İçişleri Bakanlığı görevi için düşünülen Tevfik Şerefeddin'in Cumhurbaşkanı Said'e yakın olduklarını ve daha önce bir devlet tecrübelerinin bulunmadığını ifade etti.

Yeni kabine üyelerinin partilerle ilişkilerine değinen Kahlavi, kabine üyelerinin daha önce çeşitli partilerde bulunduklarını, ancak şimdi bağımsız olduklarını kaydetti.

Kahlavi, "Milli kurumlar yeni hükümette güçlü bir şekilde temsil ediliyor. Maliye ve Yatırım Destek Bakanı Ali el-Ka'li Tunus Sanayi, Ticaret ve Geleneksel Endüstriler Birliği'ne, Yüksek Öğretim Bakanı Olfa Bin Avde ise Genel İşçi Sendikası'na yakın isimler." şeklinde konuştu.

Tunus Meclisi'nin hükümeti kurmakla görevlendirilen Hişam el-Meşişi'nin sunduğu kabine için güven oylamasını 1 Eylül'de yapması bekleniyor.

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