Tunus'ta tutuklu cumhurbaşkanı adayı Karvi tahliye oldu
Tunus'ta yaklaşık 1,5 ay önce yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan cumhurbaşkanı adayı Nebil el-Karvi, tahliye edildi.
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Tunus'ta yaklaşık 1,5 ay önce yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan cumhurbaşkanı adayı Nebil el-Karvi'nin seçim kampanyasını yürüten kaynaklardan alınan bilgiye göre, başkent Tunus'taki Yüksek Mahkeme, cumhurbaşkanı adayının serbest bırakılmasına hükmetti.
Medya patronu kimliğiyle de tanınan Tunus'un Kalbi Partisi lideri Karvi, kararının ardından Manuba vilayetindeki Mornaguia Cezaevinden tahliye edildi.
Cezaevi önünde Karvi'yi bekleyen vatandaşlar, sevinç gösterilerinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalmıştı
Tunus'ta cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan medya patronu Nebil el-Karvi, 23 Ağustos'ta yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Seçim kampanyasını cezaevinden yöneten Karvi, 17 Eylül'de yapılan seçimlerde birinci sıradaki bağımsız aday Kays Said'in ardından en çok oyu alarak ikinci tura katılmaya hak kazanmıştı.
Tunus Yüksek Seçim Komisyonu, cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunun 13 Ekim'de gerçekleştirileceğini açıklamıştı.
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