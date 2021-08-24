Dolar
8.43
Euro
9.91
Altın
1,804.17
ETH/USDT
3,345.00
BTC/USDT
49,670.00
BIST 100
1,459.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Tunus'ta Nahda Hareketi Yürütme Ofisi'ni feshetti

Tunus'ta Nahda Hareketi, Yürütme Ofisi'nin feshedildiğini ve üyelerinin tamamının görevden alındığını duyurdu.

Mehmet Nuri Uçar   | 24.08.2021
Tunus'ta Nahda Hareketi Yürütme Ofisi'ni feshetti

Tunus

Nahda Hareketi'nin Facebook hesabından, Medya ve İletişim Ofisi tarafından imzalanan yazılı açıklamada, Yürütme Ofisi'nin feshedildiği ve üyelerinin tamamının görevden alındığı belirtilerek, "sahnenin gereksinimlerine cevap verecek ve gerekli verimliliği sağlayacak şekilde" ofisin yeniden yapılandırılacağı ifade edildi.

Açıklamada, hareketin başkanının, Yürütme Ofisi üyelerine çabalarından dolayı teşekkür ettiği ve üyelerden ofisin yeni oluşumuna kadar görevlerine devam etmelerini talep ettiği kaydedildi.

Tunus'ta neler oldu?

Arap Baharı'nın başladığı Tunus'ta devam eden sosyal, ekonomik ve politik kriz ile yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sağlık sisteminin geldiği durum, Tunusluların 25 Temmuz'da kitleler halinde sokağa çıkmasına yol açtı.

Gösteriler sırasında ülkedeki yerleşik siyasete de yoğun tepki gösterildi. Bazı bölgelerde Meclis'in en büyük partisi Nahda Hareketi'nin merkezlerine saldırılar düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Kays Said, Anayasa'nın kendisine olağanüstü yetkiler tanıyan 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurdu.

Said, Meclis'in çalışmalarını 30 gün boyunca durdurduğunu, tüm milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırıldığını, başbakanı azlettiğini ve yeni bir başbakan atayacağını, ayrıca yolsuzluk dosyaları için kendisini başsavcı olarak görevlendirdiğini açıkladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
ABD'de halkın büyük bölümü okullarda maske ve aşı zorunluluğunu destekliyor
Türkiye'de 18 bin 857 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti
ABD Gıda ve İlaç Dairesi Pfizer-BioNTech aşısına 16 yaş ve üstü için tam onay verdi
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 190 milyonu geçti

Benzer haberler

Tunus'ta Nahda Hareketi Yürütme Ofisi'ni feshetti

Tunus'ta Nahda Hareketi Yürütme Ofisi'ni feshetti

Tunus Cumhurbaşkanı Said: Geri dönüşe imkan yok

Tunus Cumhurbaşkanı Said, ABD'den gelen resmi heyeti kabul etti

Tunus açıklarında 95 düzensiz göçmen kurtarıldı

Tunus açıklarında 95 düzensiz göçmen kurtarıldı
Tokyo'ya Paralimpik 2020 için gelen Tunus takımında Kovid-19 saptandı

Tokyo'ya Paralimpik 2020 için gelen Tunus takımında Kovid-19 saptandı
Nahda Hareketi, Tunus'taki siyasi krizin yönetilmesi için 'özel yetkili komite' kurdu

Nahda Hareketi, Tunus'taki siyasi krizin yönetilmesi için 'özel yetkili komite' kurdu