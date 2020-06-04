Euro
7.55
Dolar
6.73
BIST 100
108,957.30
Altın
1,695.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

Tunus'ta 'Libya'ya dış müdahelenin reddedilmesi' önergesi Meclisten geçmedi

Tunus'ta Özgür Anayasa Partisi Meclis Grubunun "Libya'ya dış müdahalenin reddedilmesiyle" ilgili sunduğu önerge reddedildi.

Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti,Gülşen Topçu   | 04.06.2020
Tunus'ta 'Libya'ya dış müdahelenin reddedilmesi' önergesi Meclisten geçmedi

Tunisia

Meclis genel oturumunda görüşülen önerge, daha sonra yapılan oylamada 94 milletvekilinden evet, 68'inden hayır oyu aldı, 7 milletvekili de çekimser kaldı. 

Meclis İkinci Başkan Yardımcısı Tarık el-Fetiti, yaptığı konuşmada, önergenin Meclis tarafından reddedildiğini söyledi.

"Nahda parti bloğu olarak önergeyi reddediyoruz"

Nahda Hareketi partisinden milletvekili Imad el-Hamiri, oturumda yaptığı açıklamada, Nahda parti bloğu olarak önergeyi reddettiklerini belirtti. Önerge metninde bazı ülkelerin isimleri zikredilirken bazılarından hiç bahsedilmediğine dikkati çeken Hamiri, bu durumun Tunus'un bazı ülkelerle olan ilişkilerine zarar verdiğini kaydetti.

Özgür Anayasa Partisinin sunduğu önerge, Meclisin "Libya'ya dış müdaheleyi reddetmesini ve Tunus topraklarında bu müdahaleyi kolaylaştıracak lojistik bir üs kurulmasına karşı çıkmasını" öngörüyor. Ancak önerge metninde sadece 2 devletin isminin zikredilmesi, bunun "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Tunus devrimine düşman olan ülkelerin yanında yer alınması anlamına geleceği" eleştirilerine yol açtı.

Tunus'ta bir önergenin Meclisten geçmesi için 109 milletvekilinin evet oyunu alması gerekiyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 85 bini aştı
Türkiye'den Nijer'e tıbbi yardım
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1349, Meksika'da 1092 kişi öldü
ABD'deki 295 Türk yurda dönmek üzere Chicago'dan yola çıktı
Kanada’da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 7 bin 558'e çıktı

Benzer haberler

Tunus'ta 'Libya'ya dış müdahelenin reddedilmesi' önergesi Meclisten geçmedi

Tunus'ta 'Libya'ya dış müdahelenin reddedilmesi' önergesi Meclisten geçmedi

Tunus Meclis Başkanı Gannuşi: Libya'da taraflardan birine karşı diğerini desteklemedik

Libya Başbakanı Serrac'dan Hafter'in kandırdığı gençlere hükümete teslim olma çağrısı

Libya ordusu: Trablus'taki siviller Hafter milislerinin saldırılarından büyük oranda kurtarıldı

Libya ordusu: Trablus'taki siviller Hafter milislerinin saldırılarından büyük oranda kurtarıldı
AA Hafter milislerinden kurtarılan Trablus Havalimanı'nı görüntüledi

AA Hafter milislerinden kurtarılan Trablus Havalimanı'nı görüntüledi
Libyalılar Hafter milislerinin tuzakladığı patlayıcılardan temizlenen evlerine kavuşuyor

Libyalılar Hafter milislerinin tuzakladığı patlayıcılardan temizlenen evlerine kavuşuyor