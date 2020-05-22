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Dünya, Libya

Tunuslu milletvekilinden Libya hükümetine Hafter'e karşı zafer tebriği

Tunus Meclisinde 19 sandalyeye sahip Onur Koalisyonu milletvekillerinden Muhammed el-Affas, Libya hükümetini, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e karşı kazandığı zaferlerden dolayı tebrik etti.

Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti,Ali Semerci   | 22.05.2020
Tunuslu milletvekilinden Libya hükümetine Hafter'e karşı zafer tebriği

Tunus

Meclis Genel Kurulunda konuşan Affas, "Libyalı kardeşlerimiz Haftercilere ve onun yandaşlarına karşı zafer kazandılar. Varil bombacıları, darbeciler, kaos çığırtkanları ve şiddet yanlılarının yüzlerinde hayal kırıklığını görüyoruz." dedi.

Kazandığı zaferden dolayı Libya hükümetini tebrik eden Affas, "Şerefli Libyalı kardeşlerimize diyorum ki: Onların sevinci bizim sevincimiz. Onların zaferi bizim zaferimiz. Onların güvenliği bizim güvenliğimiz." ifadelerini kullandı.

Libya ordusu 18 Mayıs'ta stratejik Vatiyye Askeri Hava Üssü’nde kontrolü sağladıktan sonra bölgedeki kasabaları da ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin elinden kurtarmaya başlamıştı.

Dün başkentin güneyindeki Esabia kentinde kontrolü sağlayan Libya ordusu, son 72 saat içinde aralarında Tunus sınırı yakınlarındaki Bedr ve Tici beldelerinin de yer aldığı üç beldeyi milislerden temizlemişti.

Terhune kentine uzanan ikmal hattı üzerindeki Mizde beldesinin yerel konseyi ve kentin önde gelenleri, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, "Fayiz es-Serrac başkanlığındaki meşru hükümete ve Libya ordusunun Hafter milislerine karşı yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonuna destek verdiklerini" duyurmuştu.

Libya ordusu, son dönemde Halife Hafter'e bağlı milislere karşı çok sayıda askeri başarıya imza atarken, Libya hükümeti de siyasi etki alanını genişletti.

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