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Dünya

Tunuslu gözlemcilere göre genel seçimlere katılım "düşük seviyede"

Gençler seçime rağbet göstermezken, Cumhurbaşkanı Kays Said'in olağanüstü kararlarına karşı çıkan çoğu siyasi parti de seçimi boykot ediyor.

Mehmet Akif Turan   | 17.12.2022
Tunuslu gözlemcilere göre genel seçimlere katılım "düşük seviyede" Fotoğraf: Yassine Gaidi/AA

Tunus

Tunus’ta erken genel seçimler için bugün başlayan oy verme işleminin düşük seviyede devam ettiği bildirildi.

Seçimleri takip eden Tunus merkezli "Gözlemciler Ağı" ile "Seçimleri İzleme ve Demokratik Geçişleri Destekleme Gözlemevi" ortak basın toplantısı düzenledi.

Gözlemciler Ağı Başkanı Salim Busaid, ülkenin kuzeybatı ve orta kesimindeki seçim merkezlerinde ihlaller tespit edildiğini, bazı sandıklarda oy satın alma girişimlerinin yaşandığını söyledi.

Seçim merkezlerinin genel olarak zamanında açıldığını belirten Busaid, "Bazı sandıklar gecikmeli olarak oy kullanımına açıldı. Tunus genelindeki 151 seçim bölgesindeki 1100 gözlemci, çalışmaları sırasında herhangi bir engellemeye maruz kalmadılar." dedi.

Seçimleri İzleme ve Demokratik Geçişleri Destekleme Gözlemevi Başkanı Ola Bin Necme de seçimlere katılımın düşük seviyede seyrettiğini aktardı.

Ülke genelinde 1000 gözlemcilerinin görev yaptığını belirten Bin Necme, bazı seçim merkezlerinin engelli vatandaşların oy kullanmasına uygun olmadığını kaydetti.

Seçimlere katılım ilk iki saatte yüzde 3 düzeyinde

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker düzenlediği basın toplantısında, seçime katılımın ilk iki saatte yüzde 3 düzeyinde gerçekleştiğini duyurdu.

Seçimlere katılımın yüzde 3'e ulaşmasının önemli olduğunu vurgulayan Buasker, "Yüzde 3 önemli ve olumlu bir oran, önümüzdeki saatlerde seçimlere katılımın artmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Gençler seçimlere rağbet etmiyor

Başkent Tunus’taki Bab Suveyka seçim merkezinde sandık başkanlığı yapan Zekiye Buganemi AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Seçim merkezini tam saatinde sorunsuz olarak açtık. Bu saate kadar merkezimizde herhangi bir seçim ihlali yaşanmadı." dedi.

Oy kullanan vatandaşların arasında gençlere pek rastlanmadığını aktaran Buganemi, oy verme işleminin düşük seyrettiğini ama ilerleyen saatlerde katılımın artabileceğini dile getirdi.

Seçimlerde oy kullanan Lübnan asıllı Tunus vatandaşı Fadia el-Huseyni ise oy vermenin bir vatandaşlık görevi olduğunu ve Mecliste kendilerini temsil edecek kişiye destek vermek için oy kullandığı belirtti.

Tunus’ta reform için seçimlerin önemli olduğunu belirten Huseyni, "Tunus’un yanındayız. Bu ülkede herkes özgür, isteyen oy kullanabilir isteyen boykot edebilir." ifadelerini kullandı.

161 sandalyeli parlamentoya girmek için 1055 aday yarışıyor

Kayıtlı 9 milyon 200 bin seçmenin olduğu Tunus’ta, 161 sandalyeli Meclis için 10’u diasporada olmak üzere 161 seçim bölgesinden, 120’si kadın 1055 aday milletvekili olmak için yarışıyor.

Yeni seçim sisteminde parti listeleri değil, bireysel başvuru sistemi benimsendiğinden başvurularda bağımsız adaylar ön plana çıktı.

Partilerin çoğu seçimi boykot ediyor

Cumhurbaşkanı Kays Said'in, 15 Eylül'de erken genel seçimlerde uygulanacak yeni seçim yasasını açıklamasının ardından, Nahda Hareketi, Tunus’un Kalbi Partisi, Demokratik Akım Partisi, Özgür Anayasa Partisi, Afak Tunus Partisi gibi önemli siyasi partiler ile muhaliflerin çatı oluşumu Tunus Ulusal Kurtuluş Cephesi, seçimleri boykot edeceklerini duyurdu.

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