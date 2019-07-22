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Dünya

Tunus'a zorunlu iniş yapan savaş uçağı Hafter birliklerine ait

Libya'daki Hafter'e bağlı güçler, bu sabah Tunus'a zorunlu iniş yapan savaş uçağının kendilerine ait olduğunu açıkladı.

Enes Canlı   | 22.07.2019
Tunus'a zorunlu iniş yapan savaş uçağı Hafter birliklerine ait

Trablus

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı bir birlik, bu sabah Tunus'a zorunlu iniş yapan savaş uçağının kendilerine ait olduğunu duyurdu.

Libya'nın Tunus sınırı yakınında bulunan Hafter güçlerinin kontrolündeki Vatiyye Askeri Üssü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Tunus'a zorunlu iniş yapmak zorunda kalan L-39 tipi uçak bize aittir." denildi.

Açıklamada ayrıca Libya'nın güneyindeki Berrak Askeri Üssü'nden Libya-Tunus sınırındaki Vatiyye Askeri Üssü'ne gitmek üzere havalanan savaş uçağının yön belirleme sisteminde yaşanan hata nedeniyle Tunus'un Mednin vilayetine zorunlu iniş yaptığı ifade edildi.

Bu sabah isminin açıklanmasını istemeyen Tunuslu bir güvenlik kaynağı, "Libya'nın Tunus sınırında yer alan El-Vatiye Askeri Üssü'nden havalanan bir savaş uçağının arıza nedeniyle Tunus'un güneyindeki Mednin vilayetine bağlı Beni Gazil bölgesindeki bir askeri alana zorunlu iniş yaptığı" bilgisini paylaşmıştı. Libyalı pilotun durumunun iyi olduğunu aktaran güvenlik kaynağı, pilotun Libya'da savaşan gruplardan Hafter'e mi yoksa başkentteki uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) mi bağlı olduğunun yapılan tahkikat sonucunda ortaya çıkacağını" ifade etmişti.

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