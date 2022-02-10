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Dünya

Tunus’ta Nahda Hareketi'nden Yüksek Yargı Konseyi'ne destek çağrısı

Tunus’taki Nahda Hareketi'ne mensup milletvekilleri, Yüksek Yargı Konseyi'nin feshedilmesine karşı çıkarak Konsey'e destek çağrısı yaptı.

Mehmet Akif Turan   | 10.02.2022
Tunus’ta Nahda Hareketi'nden Yüksek Yargı Konseyi'ne destek çağrısı

Tunis

Tunus’taki Nahda Hareketi'ne mensup milletvekilleri, Yüksek Yargı Konseyi'nin feshedilmesine karşı çıkarak Konsey'e destek çağrısı yaptı.

217 sandalyeli Parlamento'da 53 milletvekili ile temsil edilen Nahda Hareketi mensubu milletvekilleri tarafından yapılan ortak açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said’in feshetme kararı aldığı Yüksek Yargı Konseyi'ne destek mesajı verildi.

Açıklamada, “Ülkenin hayati kurumlarından olan Yüksek Yargı Konseyi'nin feshedilmesi, bağımsızlığının elinden alınması ve kontrol altına alma girişimleri anayasayı baltalayan tehlike bir süreçtir. Konsey'in fesih kararına karşı düzenlediği tüm protesto eylemlerine tam destek veriyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Demokrasi taraftarlarının Konsey'e destek vermeye davet edildiği açıklamada, Anayasal kurumların çalışmalarını bağımsız bir şekilde yürütmelerinin önemine dikkat çekildi.

Tunus Hakimler Derneği, Yüksek Yargı Konseyi'nin feshedilmesini protesto için dün ve bugünü kapsayan iki günlük iş bırakma eylemi kararı almıştı.

Protesto kapsamında bugün Yüksek Yargı Konseyi önünde bir gösteri düzenleneceği duyurulmuştu.

Yüksek Yargı Konseyi'nin feshi

Cumhurbaşkanı Said, pazartesi akşamı Başbakan Necla Buden Ramazan ile görüşmesinde, Yüksek Yargı Konseyi'nin feshedildiğini duyurmuştu.

Said, "Yüksek Yargı Konseyi feshedildi ama ben yargıya asla dokunmayacağım. Çözüm için bu kararı almak zorunluluk haline gelmişti." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı'nın Konsey'e ilişkin açıklamasının ardından birçok siyasi parti, yargı mensubu ve sivil toplum kuruluşu, karara yasal olmadığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

Tunus'ta siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said, geçen seneden bu yana birçok tartışmalı karara imza attı.

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı.

Said, 22 Eylül'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı. Cumhurbaşkanının aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Ülkedeki siyasi ve sivil toplumdan birçok kesim Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

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