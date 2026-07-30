Tunus’ta Nahda Hareketi lideri Gannuşi’nin ailesinden uluslararası kamuoyuna acil çağrı

Gannuşi’nin kızı Tesnim el-Harici tarafından aile adına yapılan yazılı açıklamada, 85 yaşındaki Gannuşi’nin temmuz ayı boyunca sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle cezaevinden 6 kez hastaneye sevk edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Gannuşi’nin yaklaşık iki hafta önce hastaneden cezaevine döndükten sonra avukatıyla görüşmesi sırasında yüksek tansiyon nedeniyle fenalaşarak yeniden hastaneye kaldırıldığı, ardından 11 gün boyunca ailesi ve avukatlarının kendisini ziyaret etmesine izin verilmediği belirtildi.

Bu süreçte Gannuşi’nin ziyaret hakkının tanınması talebiyle yemek yemeyi ve ilaç almayı reddettiği aktarılan açıklamada, cezaevine geri gönderilmesinin ardından dün sağlık durumu yeniden kötüleşen Gannuşi'nin temmuz ayı içinde altıncı kez hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

Açıklamada, hastaneye sevk edilen mahkumların aileleri ve avukatlarının 21 güne kadar mahkumları ziyaret edememesine yönelik yeni bir uygulamanın hayata geçirildiği ve bunun hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

Gannuşi’nin sağlık dosyasına erişim talebinde bulunan aile, bağımsız doktorların sağlık durumunu incelemesine izin verilmesini istedi.

Açıklamada ayrıca, Birleşmiş Milletler Keyfi Gözaltı Çalışma Grubu’nun 2025 yılında yayımladığı 63 sayılı görüşe ve Afrika İnsan ve Halkların Hakları Mahkemesinin 28 Ağustos 2023 tarihli geçici tedbir kararına atıfta bulunularak, Tunus makamlarından bu kararları uygulamaları talep edildi.

Gannuşi’nin derhal serbest bırakılması, hastanedeki tıbbi izolasyon uygulamasına son verilmesi, ailesi ve avukatlarının kendisini ziyaret etmesine izin verilmesi, sağlık dosyasının şeffaf biçimde paylaşılması ve bağımsız doktorların muayene yapmasına imkan tanınması çağrısında bulunuldu.

Raşid el-Gannuşi, 2023 yılından bu yana hakkında açılan çeşitli davalar kapsamında tutuklu bulunuyor.

Tunus makamları daha önce yaptıkları açıklamalarda, cezaevlerindeki tüm tutukluların gerekli sağlık hizmetlerine erişiminin sağlandığını ve sağlık durumları gerektirdiğinde hastanelere sevk edildiklerini belirtmişti.

Eski Tunus Meclis Başkan Yardımcısı'ndan Gannuşi ve Şabbi için "acil müdahale" çağrısı

Eski Tunus Meclis Başkan Yardımcısı Mahir el-Mezyub, Nahda Hareketi lideri Gannuşi ile muhalif siyasetçi Ahmed Necib Şabbi'nin sağlık durumları ve cezaevi koşullarına ilişkin Parlamentolar Arası Birliğe (IPU) acil müdahale çağrısı yaptı.

Mezyub, IPU Başkanı Tulia Ackson ile IPU'nun İnsan Hakları Komitesine hitaben yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada Mezyub, Gannuşi ve Şabbi’nin yaşam hakkı ile fiziksel güvenliklerinin korunması için acil adım atılmasını istedi.

Eski Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Gannuşi'nin 85 yaşında, eski Kurucu Meclis üyesi Ahmed Necib Şabbi’nin ise 82 yaşında olduğuna dikkati çeken Mezyub, bu kişilerin 2023’ten bu yana siyasi nitelikli davalar kapsamında tutuklu oldukları ve adil yargılanma ilkelerine uyulmadan ağır cezalara maruz kaldıklarını belirtti.

Çağrıda, ileri yaşları, sağlık durumlarının kötüleşmesi ve Tunus'ta etkili olan yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle iki siyasetçinin yaşamından endişe duyulduğunu belirten Mezyub, insani sonuçlar yaşanmadan önce uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Mezyub, IPU Parlamenterlerin İnsan Hakları Komitesine, yaşanan gelişmeler hakkında Birliğin Yürütme Komitesini acilen bilgilendirmesi ve Tunus makamlarıyla temas kurarak Gannuşi ile Şabbi'nin güvenliğinin sağlanması ile uygun sağlık hizmetine erişimlerinin temin edilmesi için girişimde bulunması çağrısında bulundu.

Komitenin dosyayı izlemeyi sürdürmesini isteyen Mezyub, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said’e Gannuşi ile Şabbi’nin derhal serbest bırakılması yönünde çağrı yapmasını istedi.

Mezyub, parlamenterlerin yaşamı ve onurunun korunmasının uluslararası parlamenter camianın ortak sorumluluğu olduğuna dikkati çekerek, zamanında yapılacak müdahalelerin ciddi insani sonuçların önlenmesinde belirleyici olabileceğini ifade etti.

Ne olmuştu?

Raşid el-Gannuşi, 2023 yılından bu yana hakkında açılan çeşitli davalar kapsamında tutuklu bulunuyor.

Ahmed Necib eş-Şabbi ise “devlet güvenliğine karşı komplo” davası kapsamında yargılanan muhalif isimler arasında yer alıyor ve 2023 yılından bu yana tutuklu bulunuyor.

Tunus makamları ise daha önce yaptıkları açıklamalarda, cezaevlerindeki tüm tutukluların gerekli sağlık hizmetlerine erişiminin sağlandığını ve sağlık durumları gerektirdiğinde hastanelere sevk edildiklerini belirtmişti.