Dolar
26.80
Euro
28.74
Altın
1,927.14
ETH/USDT
1,639.60
BTC/USDT
25,786.00
BIST 100
8,236.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Kireçlik mevkisinde selde kaybolan Asel Balcan bebeği arama kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Tunus’ta eski başbakan Hammadi el-Cibali gözaltına alındı

Eski Tunus Başbakanı Cibali'nin eşi Vahide Trabelsi, "Sabah saat 8 civarında evimize baskın yapan güvenlik güçleri tarafından herhangi bir sebep gösterilmeden Hemmadi el-Cibali’yi gözaltına aldılar." dedi.

Mehmet Akif Turan  | 05.09.2023 - Güncelleme : 05.09.2023
Tunus’ta eski başbakan Hammadi el-Cibali gözaltına alındı

Tunus

Tunus’un eski başbakanlarından Hammadi el-Cibali'nin gözaltına alındığı bildirildi.

Cibali’nin eşi Vahide Trabelsi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kocasının sabah saatlerinde polisler tarafından gözaltına alındığını söyledi.

Sivil kıyafetli güvenlik güçleri tarafından gözaltının gerçekleştirildiğini belirten Trabelsi, “Sabah saat 8 civarında evimize baskın yapan güvenlik güçleri tarafından herhangi bir sebep gösterilmeden Hemmadi el-Cibali’yi gözaltına aldılar. Güvenlik güçleri Cibali’nin Lavina’daki Ulusal Muhafız Kışlasında sorgulanacağını söylediler.” ifadelerini kullandı.

Kocasının yakın zamanda açık kalp ameliyatı geçirdiğini kaydeden Trabelsi, Cibali’nin sağlık durumunun iyi olmadığını aktardı.

Nahda Hareketi üyesi Cibali, Aralık 2011 Aralık ayından 2013 Şubat ayına kadar Tunus’ta başbakanlık yapmıştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Mayıs 2022’de “tehlikeli madde bulundurmak” suçlamasıyla eşiyle beraber gözaltına alınan Cibali, insan hakları kuruluşlarının tepkileri üzerine aynı gün serbest kalmıştı.

Tunus’ta siyasilere yönelik tutuklamalar

Tunus'ta 11 Şubat'tan bu yana siyasiler, gazeteciler, aktivistler, hakimler ve iş insanlarını kapsayan gözaltı operasyonları düzenleniyor. Bu operasyonlar kapsamında birçok muhalif cezaevine konuldu.

Son olarak 3 Eylül’de Nahda Hareketi Şura Konseyi Başkanı Abdulkerim el-Haruni ev hapsine alındı.

Tutuklamalara ilişkin Cumhurbaşkanı Kays Said yaptığı açıklamada, siyasilere yönelik gözaltıların "devletin güvenliğine karşı komplo kurma" ve ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlardan ötürü gerçekleştirildiğini söylemişti.

Muhalefet ise soruşturmayı siyasi olarak niteliyor ve Said'i demokrasiye aykırı hareket etmekle suçluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmara Denizi'nin oksijen deposu deniz çayırları koruma altına alınıyor
Kırklareli'nde sel nedeniyle kaybolan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları "kadro" için eylemde
Aksaray'da selde kaybolan Asel bebeğin ailesi yaşananları anlattı
Bakan Fidan: (Yunanistan-Türkiye arasında) Sorunların çözümlerine yeni yaklaşımlar getirmek konusunda hemfikir olduk

Benzer haberler

Tunus’ta eski başbakan Hammadi el-Cibali gözaltına alındı

Tunus’ta eski başbakan Hammadi el-Cibali gözaltına alındı

Tunus'ta orman yangınlarının yaşandığı bölgelerden 26 aile tahliye edildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet