Tunus’ta cezaevindeki Nahda lideri Gannuşi’nin sağlık durumunun kötüleştiği açıklandı

Nahda Hareketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gannuşi’nin sağlık durumunda "ani ve ciddi bir bozulma" yaşandığı, bunun üzerine cezaevi yönetimi tarafından acilen hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, Gannuşi’nin birkaç gün boyunca müşahede altında tutulacağı ifade edildi.

Gannuşi’nin "keyfi şekilde hapiste tutulduğu” vurgulanan açıklamada, Nahda liderinin derhal serbest bırakılması talebi yinelendi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki kurumların kararlarına atıf yapılarak, Gannuşi’nin yargılanmasının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ve yöneltilen suçlamaların hukuki dayanağının bulunmadığı belirtildi.

Gannuşi’nin sağlık hakkına ve uluslararası sözleşmelere dikkat çekilen açıklamada, Nahda liderinin ailesinin yanında olması gerektiği kaydedildi.

Tunus makamlarından konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Gannuşi, 17 Nisan 2023’te evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, daha sonra “şiddet ve düzensizliğe teşvik” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Tunus’ta bir mahkeme son olarak nisan ayında görülen ve kamuoyunda “ramazan sohbeti” olarak bilinen dava kapsamında Gannuşi hakkında 20 yıl hapis cezası vermişti.

Ayrıca farklı davalarda da hakkında çeşitli hapis cezaları bulunan Gannuşi’nin, “devlet güvenliğine karşı komplo” suçlamasıyla verilen cezası da temyiz aşamasında artırılmıştı.