Euro
10.29
Dolar
8.66
BIST 100
1,378.28
Altın
1,808.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Tunus Sağlık Bakanlığı: Sağlık sistemi tüm zorluklara rağmen ayakta

Tunus Sağlık Bakanlığı, ülkedeki sağlık sisteminin tüm zorluklara rağmen ayakta olduğunu açıkladı.

Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti,Çağrı Koşak   | 09.07.2021
Tunus Sağlık Bakanlığı: Sağlık sistemi tüm zorluklara rağmen ayakta

Tunisia

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki sağlık sisteminin, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının yeniden tırmanışa geçmesi sonrası çöktüğü yönündeki değerlendirmelere açıklık getirildi.

Açıklamada, sağlık sisteminin "acil durumlara ve tüm zorluklara rağmen ayakta olduğu" belirtildi.

Tunus Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Nisaf Bin Alya, dün Mosaique Radyosu'na yaptığı açıklamada, hastanelerde hastalar için oksijen ve yatak temin etmekte sıkıntı çektiklerini ifade ederek, "Ne yazık ki ülkede sağlık sistemi çökmüştür." ifadelerini kullanmıştı.

Son 24 saatte 189 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 189 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 8 bin 506 kişinin enfekte olduğu ve 3 bin 161 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki toplam can kaybının 16 bin 50'ye, vaka sayısının 481 bin 735'e, iyileşenlerin sayısının ise 378 bin 917'ye çıktığı ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 5 bin 670 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti
Elazığ'da 101 yaşındaki Nezaket nineye talebi üzerine ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı
ABD'de son 24 saatte 254 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Benzer haberler

Libya Başbakanı Dibeybe: Tunus'la sınırların kapatılması sağlık koşulları nedeniyle ve kısa süreli

Libya Başbakanı Dibeybe: Tunus'la sınırların kapatılması sağlık koşulları nedeniyle ve kısa süreli

Tunus Sağlık Bakanlığı: Sağlık sistemi tüm zorluklara rağmen ayakta

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 5 bin 670 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 5 bin 670 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti
Dünya genelinde 3 milyar 350 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde 3 milyar 350 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı