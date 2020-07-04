Euro
7.70
Dolar
6.86
BIST 100
116,639.50
Altın
1,775.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Tunus Parlamento Ofisi, İhvan'ın terör örgütü kabul edilmesi için sunulan oturum talebini reddetti

Tunus Parlamento Ofisi, Özgür Anayasa Partisi tarafından Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın terör örgütü listesine alınması için Parlamento Genel Kurulunda tartışılması amacıyla sunulan talebi reddetti.

Hamdi Yıldız   | 04.07.2020
Tunus Parlamento Ofisi, İhvan'ın terör örgütü kabul edilmesi için sunulan oturum talebini reddetti

Tunus

Tunus Parlamento Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İHVAN) terör örgütü olarak sınıflandırılması hedefiyle parlamentoda görüşülmesi için yapılan talebin incelendiği ve Genel Kurul oturumu gündemine alınmadığı belirtildi. 

Açıklamada, Genel Kurul gündemine alınmamasının iç tüzüğe aykırı olduğu ve sunulan talepte "yeni terör suçu" sınıflandırması bulunduğu bunun da yasama alanına girdiği ifade edildi.

Konuya ilişkin daha önce açıklamalarda bulunan Nahda Hareketi Milletvekili Seyyid el-Fircani, konunun Tunus'u hiçbir şekilde ilgilendirmediğini bunun yurtdışı kaynaklı ajandalardan ibaret, saf ve boş bir konu olduğunu söylemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afganistan Cumhurbaşkanı Temsilcisi Gazanfar, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Fransa'da eski Başbakan ve sağlık bakanları hakkında soruşturma açılacak
KKTC'de son 24 saatte 1 Kovid-19 vakası görüldü
ABD'de 'Bağımsızlık Günü' kutlamaları öncesi Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 893'e yükseldi

Benzer haberler

Tunus Parlamento Ofisi, İhvan'ın terör örgütü kabul edilmesi için sunulan oturum talebini reddetti

Tunus Parlamento Ofisi, İhvan'ın terör örgütü kabul edilmesi için sunulan oturum talebini reddetti

Tunus Başbakanı el-Fahfah koalisyonun genişletilmesine karşı

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı

Tunus Dışişleri Bakanın'ndan Libya'da siyasi çözüm vurgusu

Tunus Dışişleri Bakanın'ndan Libya'da siyasi çözüm vurgusu

Tunus'taki Nahda Hareketi'nden Libya hükümetine destek

Tunus'taki Nahda Hareketi'nden Libya hükümetine destek
Tunuslu uzmanlar: Libya'nın toplum yapısı aşiretlere indirgenemez

Tunuslu uzmanlar: Libya'nın toplum yapısı aşiretlere indirgenemez