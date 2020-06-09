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Dünya

Tunus Meclis Başkanı Gannuşi'den hükümette revizyon sinyali

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, hükümette revizyona gidilmesini istediklerini söyledi.

Yosra Ouanes,Gülşen Topçu   | 09.06.2020
Tunus Meclis Başkanı Gannuşi'den hükümette revizyon sinyali

Tunus

Tunus'ta özel bir televizyon kanalına konuşan Gannuşi, hükümetin mevcut formatta devam etmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Hükümetle meclis arasında denge ve koalisyon partileri arasında uyum sağlanması için revizyon yapılmasını istediklerini kaydeden Gannuşi, bunun ne zaman olacağına ve içeriğine dair ayrıntılı bilgi vermedi.

Gannuşi ayrıca, Başbakan İlyas el-Fahfah'ın koalisyon partilerine sunduğu ve ülkedeki siyasi gerilimlere son vermeyi hedefleyen "Hükümet İstikrar ve Dayanışma Belgesi"ni Nahda Hareketi'nin imzalamayı reddettiğini sözlerine ekledi.

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