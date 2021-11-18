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Dünya

Tunus Meclis Başkanı Gannuşi: 25 Temmuz kararlarının askeri yönetime geçişin bir başlangıcı olmasından korktum

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in yetkileri elinde toplamasını sağlayan 25 Temmuz kararlarının "askeri yönetime geçişin bir başlangıcı olmasından korktuğunu" ifade etti.

Mehmet Akif Turan   | 18.11.2021
Tunus Meclis Başkanı Gannuşi: 25 Temmuz kararlarının askeri yönetime geçişin bir başlangıcı olmasından korktum

Tunus

Gannuşi, Tunus'ta günlük yayın yapan "Er-Ra'y el-Amm" gazetesi için yazdığı makalesinde, Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz'daki parlamentonun çalışmalarını dondurduğu ve başbakanı azlettiği "olağanüstü kararlarına" ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Makalede Gannuşi, "25 Temmuz'da alınan olağanüstü kararların ardından Latin Amerika veya Afrika kıtasındaki bazı Arap ülkelerinde görüldüğü gibi örtülü bir askeri yönetime geçişin başlangıcına neden olmasından korktum." ifadelerini kullandı.

Tunus'ta 2011'de yaşanan devrim sürecine atıfta bulunan Gannuşi, "Devrimin, nefesini toplayarak daha iyi yerel ve bölgesel koşullarda yeniden yoluna devam etmesi uzun sürmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Demokrasiyi yeniden tesis etmeliyiz"

Bugünkü meselenin demokrasiyi yeniden tesis etmek için birlik içerisinde çalışmak olduğuna dikkati çeken Gannuşi, şunları kaydetti:

"Hep birlikte tek hedef için güçlerimizi birleştirmeliyiz, hedefimiz demokrasi rayından çıkan sevgili Tunus'u yeniden rayına oturtmak. Bu da anayasal değişiklikler yapma pahasına parlamenter sitemi korumakla mümkün."

Tunus'ta 25 Temmuz'da yaşananların "karşı devrimin bir zaferi" olduğunu kabul ettiklerini belirten Gannuşi, bundan sonraki süreçte, devlet ve devlete bağlı kurumlarla çatışmadan kaçınarak, halkın desteğiyle, birlik içinde "darbeye" karşı mücadele edeceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Said “olağanüstü kararlarla" yasama ve yürütme yetkilerini devraldı

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı.

Yeni kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini genişleten kararnameye göre, Cumhurbaşkanı'na bakanlar kurulunun görüşünü aldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla "yasama metinleri" çıkarma yetkisi verildi.

Kararname uyarınca, Bakanlar Kurulu artık Meclise değil Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu oldu. Cumhurbaşkanı, başbakanı atayabiliyor, kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyebiliyor.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said tarafından görevlendirilen Başbakan Necla Buden Ramazan'ın kurduğu hükümet 11 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan yemin töreninin ardından görevine başladı.

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