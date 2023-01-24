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Dünya

Tunus: İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının ifade özgürlüğüyle akalası yok

Tunus, İsveç'te aşırı sağcı bir politikacı tarafından Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınadı ve bunun ifade özgürlüğüyle alakası olmadığını belirtti.

Gülşen Topçu   | 24.01.2023
Tunus: İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının ifade özgürlüğüyle akalası yok

Istanbul

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan ve resmi haber ajansı TAP'ta yer alan açıklamaya göre, söz konusu eylemin, Müslümanların duygularını provoke ettiği kaydedildi.

Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının, ifade özgürlüğüyle alakasının olmadığı aksine bunun evrensel insan hakları ilkelerine yapılmış bir saldırı ve şiddet ile nefrete teşvik içerdiği ifade edilen açıklamada, birlikte yaşama ve dinler arası hoşgörü ilkelerinin yayılması için ortak çalışma yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

Öte yandan, Tunus'ta feshedilen Meclisin Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi Facebook sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Nahda Hareketinin, bu "menfur" olayı kınadığını belirtti.

Açıklamada, bu eylemin "bir arada yaşama ve insanların inançlarına, dinlerine ve kültürel özelliklerine saygı ilkelerine tecavüz ve yüz milyonlarca Müslümanın duygularına saldırı" olduğu aktarıldı.

Aşırı sağcı parti lideri Rasmus Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

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