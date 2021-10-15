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Dünya

Tunus, işgalci Fransız askerlerinin ülkeden ayrılışının 58. yıl dönümünü törenle kutladı

Fransız askerlerinin ülkeden ayrılmasının yıl dönümü nedeniyle Binzert vilayetinde düzenlenen etkinliğe Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Necla Buden Ramazan, Savunma Bakanı İmad Memiş ve yerel yöneticiler katıldı.

Mehmet Akif Turan   | 15.10.2021
Tunus, işgalci Fransız askerlerinin ülkeden ayrılışının 58. yıl dönümünü törenle kutladı Fotoğraf: Yassine Gaidi/AA

Tunus

Milli marşın okunmasıyla başlayan törende Cumhurbaşkanı Said, şehitler için dua okudu. Tören, Said’in şehitler anıtına çelenk koymasıyla sona erdi.

1881’de Fransa tarafından işgal edilen Tunus, 25 Temmuz 1956’da bağımsızlığını kazandı. 15 Ekim 1961’de işgalci gücün son askerleri yapılan antlaşma ile Binzert vilayetinden ayrıldı. Her yıl 15 Ekim’de ülke genelinde yapılan etkinliklerle düşmanın ülkeden ayrılışı kutlanıyor.

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