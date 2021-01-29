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Dünya

Tunus, devrik lider Bin Ali'nin kayınbiraderinin iadesi için gerekli evrakları Fransa'ya teslim etti

Tunus yönetimi, Arap Baharı sürecinde halk ayaklanmasıyla devrilen lider Zeynel Abidin bin Ali'nin kayınbiraderi Bilhasen et-Trablusi'nin ülkeye iadesi için gerekli tüm evrakların Fransa'ya sunulduğunu duyurdu.

Yosra Ouanes,Gülşen Topçu   | 29.01.2021
Tunus, devrik lider Bin Ali'nin kayınbiraderinin iadesi için gerekli evrakları Fransa'ya teslim etti

Tunus

Tunus haber ajansı TAP'a göre, Başsavcı Raziye el-Hac Salim, 2011'de devrimin başlamasından sonra Fransa'ya kaçan Trablusi'nin iadesi için tüm evrakların Fransa'ya iletildiğini belirtti.

Salim, sunulan evraklar arasında Trablusi'nin insanlık dışı muameleye maruz kalmasını önleyecek hukuki teminatların da yer aldığını kaydetti.

Fransız yargısı 27 Ocak'ta, "insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye maruz kalması yönünde gerçek bir tehlike" olduğu gerekçesiyle Trablusi'yi iade etmeyi reddetmişti.

Fransa'da Mart 2019'da yakalandığı belirtilen Trablusi, daha önce Tunus mahkemesince yolsuzluk, kamu malını yağmalama gibi suçlardan 33 yıl gıyabi hapis cezasına çarptırılmıştı.

Tunus ile Fransa arasında suçluların iadesi ve yargı alanında iş birliği anlaşması bulunuyor.

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