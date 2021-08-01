Tunus Cumhurbaşkanı Said'in Cezayirli mevkidaşına yakında 'önemli kararlar' alınacağını söylediği belirtildi
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'a ülkesinin doğru yolda ilerlediğini ve yakında önemli kararlar alınacağını söylediği bildirildi.
Tunus
Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tebbun'un Said'le telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.
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Tunus'taki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Tunus Cumhurbaşkanı Said'in Tebbun'a "ülkesinin, demokrasi ve çoğulculuğun pekiştirilmesi için doğru yolda ilerlediğini ve yakında önemli kararlar alınacağını" ilettiği kaydedildi.
Açıklamada, söz konusu kararların ne zaman açıklanacağına ve içeriğine ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.
Tunus Cumhurbaşkanlığından da konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.
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