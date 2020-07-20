Euro
7.85
Dolar
6.86
BIST 100
119,280.87
Altın
1,818.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Tunus Cumhurbaşkanı Said: Meclis çalışmalarına engel olunması kabul edilemez

Tunus Cumhurbaşkanı Said, Meclis'in çalışmalarının engellenmesinin kabul edilemeyeceğini belirtti.

Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti,Halime Afra Aksoy   | 20.07.2020
Tunus Cumhurbaşkanı Said: Meclis çalışmalarına engel olunması kabul edilemez Fotoğraf: Yassıne Gaıdı/AA

Tunus

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Kays Said, Kartaca Sarayı'nda Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ve Meclis Başkan Yardımcıları Semira eş-Şevaşi ve Tarık el-Fetiti ile bir araya geldi. 

Cumhurbaşkanı Said görüşmede, "Pek çok mecliste şiddete varan karşılıklı can sıkıcı olaylar olabilir. Ancak anayasal kurumun çalışmalarının kesintiye uğratılması aşamasına ulaşması hiçbir ölçüye göre kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Meclisin ve bazı devlet kurumlarının gerektiği gibi işlemediğini ifade eden Said, "Anayasa'da yer aldığı üzere öncelikli görevim, devleti ve tüm kurumlarını, halkımızı ve çoğunluğun iradesini korumak." dedi.

Said, bu gidişatın devam edemeyeceğini, devletin korunması adına yasal yollara sahip olduklarını ve devlet kurumlarının çöküşü karşısında eli kolu bağlı durmayacağını kaydetti.

Gannuşi'den demokrasinin hedef alınmasına tepki

Öte yandan Gannuşi de demokrasiyi hedef alan ve Meclisin çalışmalarını engelleyen güçlere tepki gösterdi.

Gannuşi, bugünkü Meclis oturumunda yaptığı konuşmada Tunusluların, bireysel ve toplumsal hak ve hürriyetleri alanındaki kazanımlarının korunması gerektiğini belirtti.

Demokrasinin onu zayıflatmak için yükselen seslerle mücadele edilerek güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Gannuşi, Meclis başta olmak üzere devlet kurumlarının çalışmasını engelleyerek demokratik deneyimi hedef alan güçleri eleştirdi.

Tunus Parlamento Ofisi, 15 Temmuz'da Özgür Anayasa Partisi'nin, Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin görevden alınması için Meclis çatısı altında gerçekleştirdiği eylemi kınamıştı.

Tunus meclisinin çalışmalarının engellenmesi

Tunus Meclisi'nde 16 sandalyeye sahip Özgür Anayasa Partisi milletvekilleri 14 Temmuz'da, Genel Kurul salonunda eylem yapmış ve kürsüye çıkmaya çalışmıştı. Eylemler nedeniyle Meclis oturumları askıya alınmıştı.

Özgür Anayasa Partisi, 17 Temmuz'dan bu yana Meclis'te yürüttüğü eylemlere, Meclis Başkanı Gannuşi görevden alınıncaya kadar devam edeceğini ve oturum düzenlenmesine izin vermeyeceğini bildirmişti.

Tunus Parlamento Ofisi basın sorumlusu Nesrin el-Ammari ise Anayasa ve Meclis iç tüzüğüne göre Meclis Başkanı'nın görevden alınabilmesi için 73 milletvekilinin imzasını taşıyan bir dilekçenin Meclis'e sunulması ve ardından yapılacak oylamada da 109 milletvekilinin evet oyu vermesi gerektiğini ifade etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı
Fas, Libya ve Lübnan'da Kovid-19 nedeniyle can kayıpları artıyor
Brezilya'da iki bakanda Kovid-19 tespit edildi
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 177'ye yükseldi
ABD'de Kovid-19'a karşı trilyon dolarlık yeni teşvik paketinin görüşmeleri başladı

Benzer haberler

Tunus Cumhurbaşkanı Said: Meclis çalışmalarına engel olunması kabul edilemez

Tunus Cumhurbaşkanı Said: Meclis çalışmalarına engel olunması kabul edilemez

Tunus Cumhurbaşkanı Said partilerden başbakan adaylarını sunmalarını istedi

Tunus'un Tatavin vilayetinde göstericiler petrol pompa istasyonunu kapattı

Tunus Cumhurbaşkanı Said, Başbakan Fahfah'ın istifasını kabul etti

Tunus Cumhurbaşkanı Said, Başbakan Fahfah'ın istifasını kabul etti
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı
Tunus'taki Nahda Hareketi, bakanlarının istifa eden başbakan tarafından görevden alınmasını eleştirdi

Tunus'taki Nahda Hareketi, bakanlarının istifa eden başbakan tarafından görevden alınmasını eleştirdi