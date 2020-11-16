Euro
9.08
Dolar
7.65
BIST 100
1,307.75
Altın
1,892.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'da “Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Destek Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Dünya

Tunus Cumhurbaşkanı Said: İsrail ile normalleşme ifadesine karşıyım

Tunus Cumhurbaşkanı Said, "İsrail ile normalleşme ifadesine karşıyım çünkü önceden böyle bir sözcük yoktu. Bu Camp David Anlaşması sonrasında ortaya çıktı." dedi.

Serdar Bıtmez, Hamdi Yıldız   | 16.11.2020
Tunus Cumhurbaşkanı Said: İsrail ile normalleşme ifadesine karşıyım

Doha

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, bazı Arap ülkelerinin İsrail ile yaptığı normalleşme anlaşmasına karşı olduğunu söyledi.

Katar resmi haber ajansına (QNA) röportaj veren Said, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için karşılıklı gerçekçi bir arzu olduğunu söyledi.

Gelecek yıl ortak komisyon toplantılarının yapılması konusunda karar alındığını belirten Said, birçok alanda imzalanan anlaşmaların daha işler hale getirilmesi için çalışmalar yürütüleceğini dile getirdi.

"Filistin davası merkezi bir davadı"

Said, İsrail ile normalleşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Normalleşme ifadesine karşıyım çünkü önceden böyle bir sözcük yoktu. Bu Camp David Anlaşması sonrasında ortaya çıktı. Bizler devletlerin tercihlerine müdahalede bulunmuyoruz, istedikleri tercihi yapabilirler, onlar da özgürdür. Ancak bana göre, Filistin davası merkezi bir davadır. Hatta birçokları, bir Arap vatandaşının ilgi alanından bunu çıkarmak için çaba gösterse de Filistin davası, İslam Ümmeti ve Arap insanlarının ana merkezi konusu olarak kalmaya devam edecektir"

Said, Doha'daki temaslarında uluslararası ve bölgesel konuların da ele alındığını, terör konusunda iki ülkenin de ortak yaklaşıma sahip olduğunu ifade etti.

İslam ve Batı Diyaloğu ya da Konferansı kurulması teklifinin iki ülke tarafından ortaya konduğunu belirten Said, bunun, özellikle aşırı kesimler tarafından gerçekleştirilen terör olaylarının ardından oluşan engellerin aşılması ve daha ileri bir anlayış hedefiyle düşünüldüğünün altını çizdi. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 54 milyon 832 bini geçti
İngiltere Başbakanı Johnson kendisini karantinaya aldı
Kovid-19 aşısı geliştiren BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Şahin: Gelecek kış normal hayata dönebiliriz
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 302 kişi öldü

Benzer haberler

Tunus Cumhurbaşkanı Said: İsrail ile normalleşme ifadesine karşıyım

Tunus Cumhurbaşkanı Said: İsrail ile normalleşme ifadesine karşıyım