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Dünya

Tunus Cumhurbaşkanı Said, İlyas el-Fahfah'a hükümeti kurma görevini verdi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, eski Maliye Bakanı İlyas el-Fahfah'ı hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Çağrı Koşak   | 21.01.2020
Tunus Cumhurbaşkanı Said, İlyas el-Fahfah'a hükümeti kurma görevini verdi

Tunus

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Fahfah, 21 Ocak'tan itibaren bir ay süreyle hükümeti kurmakla görevlendirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Emek ve Özgürlük için Demokratik Blok Partisinden İlyas el-Fahfah, Hamadi el-Cibali başbakanlığındaki hükümette Aralık 2012-Mart 2013 döneminde Maliye Bakanlığı görevinde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Said daha önce, ekim ayında yapılan genel seçimi birinci sırada tamamlayan Nahda Hareketi'nin adayı Habib el-Cemli'yi hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

Ancak Cemli'nin oluşturduğu kabine listesi, 10 Ocak'ta parlamentoda yapılan oylamada güvenoyu alamamıştı.

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